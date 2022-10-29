Россия заявила об атаке украинских дронов на Черноморский флот в Севастополе. Что известно

Власти Севастополя заявили, что черный дым на некоторых снимках с нападением украинских дронов не связан. "Уважаемые севастопольцы! Черный дым в районе бухты Казачья - это плановые учения на полигоне", - говорится в сообщении в телеграм-канале правительства Севастополя.

Как комментирует Украина

Представители украинской армии данные о нападении дронов на Черноморский флот официально не подтверждают, но и не опровергают.

РБК Украина цитирует главу пресс-центра Оперативного командования украинской армии "Юг" Наталию Гуменюк, которая прокомментировала события в Севастополе довольно расплывчато: "Пока официального подтверждения нет, но есть понимание, что при такой боязни "боевых комаров" и использовании против них агрессивной системы ПВО может быть абсолютно обратная реакция". Гуменюк имеет в виду недавние утверждения постоянного представителя России в Совете Безопасности ООН Василия Небензи, который обвинил Украину в намерении использовать беспилотники с комарами-переносчиками инфекций.

"Поэтому когда по "комарам" бьют С-300, например, то эти ракеты имеют очень большую разрушительную силу и разрушают они то, что действительно виновато в создании этой ситуации", - заявила при этом Гуменюк.

Тем временем в одном из официальных телеграм-каналов украинской армии появились предположения о том, что среди поврежденных кораблей Черноморского флота "может быть и фрегат "Адмирал Макаров", который стал флагманом после потери "Москвы". "Однако информация требует дополнительной проверки", - сказано в сообщении.