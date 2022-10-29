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Видео ⟩ Без дверей и номеров: на улицах Кекавы заметили довольно разобранную BMW

rus.tvnet.lv
Без дверей и номеров: на улицах Кекавы заметили довольно разобранную BMW
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Фото: скриншот видео

В пятницу, 28 октября, очевидец запечатлел в Кекаве автомобиль BMW, который принимал участие в дорожном движении в довольно разобранном виде - у машины не было ни дверей, ни крышки багажника, не передних крыльев.

Скорее всего, автомобиль просто перемещали в процессе ремонта из одного места в другое, однако, учитывая, что на нем отсутствовали номерные знаки, двигаться своим ходом ему было запрещено.

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