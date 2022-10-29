Видео ⟩ Давка на Хэллоуин в Сеуле: число погибших выросло до 154

Среди погибших - минимум 19 иностранцев. Как сообщают российские СМИ, погибли три гражданки РФ.

Инцидент произошел в районе Итхэвон, неподалеку от отеля Hamilton, располагающегося в узком переулке. По данным медиков, у целого ряда жителей из-за давки и паники произошла остановка сердца. На видео с места событий видно, что в районе ЧП присутствовало большое число пожарных расчетов. По оценкам Yonhap, - не менее 142. Из-за большого скопления людей бригадам скорой помощи было тяжело пробраться через толпу, чтобы оказать помощь пострадавшим, рассказали очевидцы.

В районе, расположенном вблизи военной базы США, - множество баров, ресторанов и ночных клубов. Местные СМИ называли причиной давки появившееся в Сети сообщение, что в одном из местных баров была замечена неназванная знаменитость, после этого толпа двинулась в направлении бара.