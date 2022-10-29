По меньшей мере 154 человека погибли в столице Южной Кореи Сеуле в давке на мероприятиях в честь Хэллоуина, сообщают мировые СМИ. Около 80 человек пострадали.
Видео ⟩ Давка на Хэллоуин в Сеуле: число погибших выросло до 154
Среди погибших - минимум 19 иностранцев. Как сообщают российские СМИ, погибли три гражданки РФ.
Инцидент произошел в районе Итхэвон, неподалеку от отеля Hamilton, располагающегося в узком переулке. По данным медиков, у целого ряда жителей из-за давки и паники произошла остановка сердца. На видео с места событий видно, что в районе ЧП присутствовало большое число пожарных расчетов. По оценкам Yonhap, - не менее 142. Из-за большого скопления людей бригадам скорой помощи было тяжело пробраться через толпу, чтобы оказать помощь пострадавшим, рассказали очевидцы.
В районе, расположенном вблизи военной базы США, - множество баров, ресторанов и ночных клубов. Местные СМИ называли причиной давки появившееся в Сети сообщение, что в одном из местных баров была замечена неназванная знаменитость, после этого толпа двинулась в направлении бара.
Экстренные службы сообщили примерно о 100 пострадавших. Более чем у 80 человек наблюдались проблемы с дыханием, у 50 была зафиксирована "остановка сердца". В район происшествия было отправлено более 400 сотрудников скорой помощи и 140 автомобилей со всей страны, чтобы оказать помощь пострадавшим.
🔴🇰🇷NUIT D’HORREUR À SÉOUL - Les pompiers sud-coréens affirment intervenir sur une centaine de victimes potentielles dans le quartier d’Itaewon. Des dizaines de massages cardiaques sont effectués simultanément (Yonhap). pic.twitter.com/mQ0Q46xZRl— 🌐Le Globe (@LeGlobe_info) October 29, 2022
Местные СМИ сообщили, что в районе Итхэвон на празднование Хэллоуина собралось около 100 000 человек.
🇰🇷 120 cilvēki gājuši bojā un 100 guvuši ievainojumus #Seula (#Dienvidkoreja), kad ballītes apmeklētāju pūlis mēģināja izspraukties pa šauru ieliņu. Upuri vienkārši tika saspiesti un nespēja elpot, kā rezultātā zaudēja samaņu. pic.twitter.com/PPEaaG55jT— BreakingLV (@breakinglv) October 29, 2022
По информации издания The Korea Herald, для жителей Сеула это первые с начала пандемии выходные перед Хэллоуином, когда не требуется соблюдать ограничения, связанные с Covid-19, пишет "Медуза".
Мэр Сеула возвращается из Европы
Президент Юн Сок Ёль, который председательствовал на экстренном заседании, распорядился незамедлительно оказать пострадавшим первую помощь, указали в канцелярии главы Кореи. Мэр столицы О Се Хун решил незамедлительно прервать поездку в Европу.
В Южной Корее объявили общенациональный траур. Эта трагедия - крупнейшая в стране с 2014 года, когда затонул паром "Севоль". Тогда погибли 304 человека.
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