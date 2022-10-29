Пн, 31.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Видео ⟩ Давка на Хэллоуин в Сеуле: число погибших выросло до 154

rus.tvnet.lv
Давка на Хэллоуин в Сеуле: число погибших выросло до 154
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Жертвы давки в Сеуле на праздновании Хэллоуина, 29 октября 2022 года
Жертвы давки в Сеуле на праздновании Хэллоуина, 29 октября 2022 года Фото: AFP/SCANPIX

По меньшей мере 154 человека погибли в столице Южной Кореи Сеуле в давке на мероприятиях в честь Хэллоуина, сообщают мировые СМИ. Около 80 человек пострадали.

Среди погибших - минимум 19 иностранцев. Как сообщают российские СМИ, погибли три гражданки РФ.

Инцидент произошел в районе Итхэвон, неподалеку от отеля Hamilton, располагающегося в узком переулке. По данным медиков, у целого ряда жителей из-за давки и паники произошла остановка сердца. На видео с места событий видно, что в районе ЧП присутствовало большое число пожарных расчетов. По оценкам Yonhap, - не менее 142. Из-за большого скопления людей бригадам скорой помощи было тяжело пробраться через толпу, чтобы оказать помощь пострадавшим, рассказали очевидцы.

В районе, расположенном вблизи военной базы США, - множество баров, ресторанов и ночных клубов. Местные СМИ называли причиной давки появившееся в Сети сообщение, что в одном из местных баров была замечена неназванная знаменитость, после этого толпа двинулась в направлении бара.

Экстренные службы сообщили примерно о 100 пострадавших. Более чем у 80 человек наблюдались проблемы с дыханием, у 50 была зафиксирована "остановка сердца". В район происшествия было отправлено более 400 сотрудников скорой помощи и 140 автомобилей со всей страны, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Местные СМИ сообщили, что в районе Итхэвон на празднование Хэллоуина собралось около 100 000 человек.

По информации издания The Korea Herald, для жителей Сеула это первые с начала пандемии выходные перед Хэллоуином, когда не требуется соблюдать ограничения, связанные с Covid-19, пишет "Медуза". 

Мэр Сеула возвращается из Европы

Президент Юн Сок Ёль, который председательствовал на экстренном заседании, распорядился незамедлительно оказать пострадавшим первую помощь, указали в канцелярии главы Кореи. Мэр столицы О Се Хун решил незамедлительно прервать поездку в Европу.

В Южной Корее объявили общенациональный траур. Эта трагедия - крупнейшая в стране с 2014 года, когда затонул паром "Севоль". Тогда погибли 304 человека.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх