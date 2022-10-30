Британский флот расследует обвинения в домогательствах к женщинам на подводных лодках

"Флот должен проснуться и понять - мир работает не так".

"Отвратительные обвинения

Британский подводный флот "невидим и всепроникающ" - так он описан на сайте министерства обороны. В него входят субмарины "Трайдент", которые несут британское ядерное оружие.

По данным, раскрытым по запросу в 2019 году, женщин в подводном флоте всего 1%.

"Я хочу заверить наших граждан, и всех, кто это читает, что любые происшествия, не соответствующие стандарту Королевского военно-морского флота, совершенно неприемлемы для нас и не отражают того, каким должен быть флот", - говорится в заявлении адмирала сэра Бена Ки.

"Эти обвинения отвратительны. Сексуальным домогательствам и нападениям на сексуальной почве нет места в Королевском флоте, мы не смиримся с ними", - добавил он.

Женщина, которая говорила о попытке изнасилования во сне, больше не служит во флоте. Из-за другого случая, не имеющего отношения к домогательствам, ее отправили в отставку и признали виновной в распространении секретных данных, дав условный срок.

В 2019 году британское министерство обороны опубликовало подробный отчет о неподобающем поведении. В нем есть рекомендации и по борьбе с домогательствами - нужно усовершенствовать систему приема и обработки жалоб.

"Однако в конечном итоге проблему неподобающего поведения можно решить только совместными усилиями всех служащих, которые изменили бы культуру, и начались бы сверху", - говорится в отчете.

Отставной контр-адмирал Крис Парри считает, что в военно-морском флоте проявляются те же проблемы, что и в обществе в целом. "Боюсь, что сексуализиированное поведение, которое мы видим в нормальной рабочей среде, переносится и на подводные лодки, но конечно, в замкнутом пространстве все это гипертрофируется", - сказал он в радиоинтервью Би-би-си.

По его словам, для того чтобы эффективно бороться с сексуализированным насилием, необходимо лидерство - командование на всех уровнях должно показывать, что это неприемлемо.

По словам вице-адмирала, когда он командовал кораблями с разнородным гендерным составом, то всегда относился ко всем обвинениям в сексуальном насилии очень серьезно.

Эмма Нортон из благотворительного общества Центр военного правосудия считает, что проблема не только в этом, поскольку любое расследование будет означать, что Королевский флот будет расследовать сам себя.