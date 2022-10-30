Видео ⟩ В Индии обрушился пешеходный мост: в реку упали сотни человек, более 140 погибших

По подсчетам полиции, спасены более 170 человек, 15 человек отправлены в больницу.

In #India at least 32 people were killed as a nearly century-old suspension bridge on Machchhu river in #Gujarat’s #Morbi city collapsed, a local civil hospital official said.



The bridge was recently reopened for public after renovation. pic.twitter.com/URLRcAHFIw — NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2022

Уже сообщалось, что в результате обрушения подвесного пешеходного моста в реку Морби упали сотни человек.

По информации местных СМИ, в момент обрушения на мосту находилось до 400 человек.

Мост недавно был отремонтирован, его открыли всего четыре дня назад.

Министр внутренних дел штата Харш Сангхави сообщил, что более 150 человек находились на узком мосту, который привлекает множество туристов во время праздничного сезона в Индии, когда отмечают праздники Дивали и Чхат Пуджа.

Подвесной мост был популярной туристической достопримечательностью. 230-метровое сооружение было построено во времена британского правления в XIX веке.