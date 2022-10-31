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Известен следующий гость Дудя. Герой интервью рассказал об этом сам

rus.tvnet.lv
Известен следующий гость Дудя. Герой интервью рассказал об этом сам
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Юрий Дудь
Юрий Дудь Фото: Кадр из видео

27 октября журналист и YouTube-блогер Юрий Дудь выпустил интервью с рэп- и рок-музыкантом Noize MC. Видео собрало уже 5 миллионов просмотров, а недавно стало известно, кто станет героем нового выпуска, который будет опубликован в середине ноября. 

Известно, что Юрий Дудь взял интервью у главного редактора "Новой газеты", лауреата Нобелевской премии мира-2021 Дмитрия Муратова. Муратов сам написал об этом в рассылке для подписчиков. Письмо главреда процитировала экс-телеобозреватель "Эха Москвы" Арина Бородина.

"Дорогие Соучастники. Скоро выйдет мое интервью с Юрием Дудем; мне кажется, я не очень справился. Но что-то из сказанного ему сейчас написал вам", - указал в тексте Муратов.

В нем Дмитрий Муратов рассуждал о президенте РФ Владимире Путине, войне, упомянул пропагандиста Антона Красовского и директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. 

Обычно герои Юрия Дудя не делают анонсы перед публикацией интервью. За пять лет существования канала подобное было лишь у Сергея Доренко, Эрика Давидыча и Владимира Познера. Но чаще всего команда журналиста тщательно скрывает темы свежих интервью и документальных фильмов.

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