Известен следующий гость Дудя. Герой интервью рассказал об этом сам

Известно, что Юрий Дудь взял интервью у главного редактора "Новой газеты", лауреата Нобелевской премии мира-2021 Дмитрия Муратова. Муратов сам написал об этом в рассылке для подписчиков. Письмо главреда процитировала экс-телеобозреватель "Эха Москвы" Арина Бородина.

"Дорогие Соучастники. Скоро выйдет мое интервью с Юрием Дудем; мне кажется, я не очень справился. Но что-то из сказанного ему сейчас написал вам", - указал в тексте Муратов.

В нем Дмитрий Муратов рассуждал о президенте РФ Владимире Путине, войне, упомянул пропагандиста Антона Красовского и директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Обычно герои Юрия Дудя не делают анонсы перед публикацией интервью. За пять лет существования канала подобное было лишь у Сергея Доренко, Эрика Давидыча и Владимира Познера. Но чаще всего команда журналиста тщательно скрывает темы свежих интервью и документальных фильмов.