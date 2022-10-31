Фото ⟩ Stockmann открыл рождественскую ярмарку и благотворительную акцию

Галерея: Рождественская ярмарка

Сделать пожертвование можно, купив специальные благотворительные открытки или свечки, изготовленные молодыми людьми с особенностями развития.

Фото: Пресс-фото

Групповой дом - это современная модель проживания с терапевтической средой, которая дает возможность людям с тяжелыми нарушениями развития жить полноценной жизнью в обществе. Каждый живущий в нем человек сможет получить всю необходимую помощь и поддержку профессионалов.

Фото: Пресс-фото

"Приумножать добро очень просто и под силу каждому, и этой благотворительной акцией мы приглашаем наших клиентов сделать доброе дело и внести свой вклад в создание терапевтического группового дома. Каждое пожертвование - это шаг к реализации проекта и лучик надежды для кого-то. Пусть каждая купленная свечка и открытка станут символом светлого настроения, которое дарит нам Рождество", - говорит Даце Голдмане, директор универсального магазина.

Фото: Пресс-фото

Благотворительная акция и ярмарка рождественских украшений открылись специальным мероприятием в праздничной атмосфере с участием члена правления общества Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi Диты Ритумы, местных знаменитостей и лидеров мнений. О тематических развлечениях для гостей позаботился флорист Янис Бушевиц, предложив каждому создать свой собственный праздничный декор, используя изготовленные молодыми людьми свечи.

Фото: Пресс-фото

Пожертвовать на создание группового дома можно до 31 декабря этого года.