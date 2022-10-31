С 28 октября все желающие могут почувствовать атмосферу приближающегося праздника на вдохновляющей рождественской ярмарке в Stockmann. Заботясь о каждом человеке, в этом году в сотрудничестве с обществом Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi ("Латвийское движение за независимую жизнь") на ярмарке проводится сбор пожертвований для создания группового дома, который предусмотрен для людей с тяжелыми нарушениями развития.
Фото ⟩ Stockmann открыл рождественскую ярмарку и благотворительную акцию
Галерея: Рождественская ярмарка
Сделать пожертвование можно, купив специальные благотворительные открытки или свечки, изготовленные молодыми людьми с особенностями развития.
Групповой дом - это современная модель проживания с терапевтической средой, которая дает возможность людям с тяжелыми нарушениями развития жить полноценной жизнью в обществе. Каждый живущий в нем человек сможет получить всю необходимую помощь и поддержку профессионалов.
"Приумножать добро очень просто и под силу каждому, и этой благотворительной акцией мы приглашаем наших клиентов сделать доброе дело и внести свой вклад в создание терапевтического группового дома. Каждое пожертвование - это шаг к реализации проекта и лучик надежды для кого-то. Пусть каждая купленная свечка и открытка станут символом светлого настроения, которое дарит нам Рождество", - говорит Даце Голдмане, директор универсального магазина.
Благотворительная акция и ярмарка рождественских украшений открылись специальным мероприятием в праздничной атмосфере с участием члена правления общества Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi Диты Ритумы, местных знаменитостей и лидеров мнений. О тематических развлечениях для гостей позаботился флорист Янис Бушевиц, предложив каждому создать свой собственный праздничный декор, используя изготовленные молодыми людьми свечи.
Пожертвовать на создание группового дома можно до 31 декабря этого года.
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