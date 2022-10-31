В минувшие выходные в мире прошли вечеринки в честь Хэллоуина. Собрали самые яркие и обсуждаемые наряды зарубежных звезд!
Пэрис Хилтон - Сейлор Мун, а Меган Фокс - Памела Андерсон. Самые яркие костюмы Хэллоуина
Пэрис Хилтон - Сейлор Мун, а Меган Фокс - Памела Андерсон. Самые яркие костюмы Хэллоуина
Ким Кардашьян в образе Мистик из "Людей Икс"
Кендалл Дженнер в образе Джесси из "Истории игрушек"
Пэрис Хилтон в образе Сейлор Мун
Меган Фокс и Machine Gun Kelly в образах Памелы Андерсон и Томми Ли
Хейли Бибер в образе Летиции Касты на показе Yves Saint Laurent в 1999 году
Модель Винни Харлоу в образе Русалочки
Певица Лиззо в образе Мардж Симпсон из "Симпсонов"
Модель Кайя Гербер в наряде Тринити из "Матрицы"
Исполнительница Жанель Монэ - вымышленная оперная певица из фильма "Пятый элемент" - Дива Плавалагуна
Ребел Уилсон с друзьями упакованы как Барби
Ванесса Хадженс - Черный лебедь
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