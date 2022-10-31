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Пэрис Хилтон - Сейлор Мун, а Меган Фокс - Памела Андерсон. Самые яркие костюмы Хэллоуина

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Пэрис Хилтон - Сейлор Мун, а Меган Фокс - Памела Андерсон. Самые яркие костюмы Хэллоуина
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Кендалл Дженнер, Винни Харлоу и Пэрис Хилтон
Кендалл Дженнер, Винни Харлоу и Пэрис Хилтон Фото: Instagram/kendalljenner/parishilton/winnieharlow/коллаж RUS TVNET

В минувшие выходные в мире прошли вечеринки в честь Хэллоуина. Собрали самые яркие и обсуждаемые наряды зарубежных звезд! 

Ким Кардашьян в образе Мистик из "Людей Икс"

Кендалл Дженнер в образе Джесси из "Истории игрушек"

 Пэрис Хилтон в образе Сейлор Мун

Меган Фокс и Machine Gun Kelly в образах Памелы Андерсон и Томми Ли

Хейли Бибер в образе Летиции Касты на показе Yves Saint Laurent в 1999 году

Модель Винни Харлоу в образе Русалочки

Певица Лиззо в образе Мардж Симпсон из "Симпсонов"

Модель Кайя Гербер в наряде Тринити из "Матрицы"

Исполнительница Жанель Монэ - вымышленная оперная певица из фильма "Пятый элемент" - Дива Плавалагуна

Ребел Уилсон с друзьями упакованы как Барби

Ванесса Хадженс - Черный лебедь

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