Вечером 30 октября сотрудники Главного управления Рижской муниципальной полиции получили информацию о том, что возле остановки общественного транспорта на улице Валдемара напротив Рижской 49-й средней школы обвалились фасадные элементы здания.
Обваливается фасад здания: закрыли доступ к остановке на улице Валдемара
Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что на тротуаре рядом со зданием разбросаны куски штукатурки, поэтому на место происшествия были вызваны сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы, которые частично устранили опасность с помощью подъемника. Принимая во внимание, что здание находится в таком состоянии, что может представлять опасность для прохожих, было принято решение ограничить пешеходное движение по тротуару и закрыть доступ к остановке общественного транспорта Bruņinieku iela из центра.
В свою очередь, 31 октября на месте вместе с сотрудниками полиции находились представители Департамента городского развития и управляющий домом. Сегодня управдом будет отгораживать опасную зону барьерами до завершения работ по ремонту фасада.
В Рижской муниципальной полиции начат процесс об административном правонарушении за неподдержание здания в надлежащем состоянии.
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