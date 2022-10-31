Обваливается фасад здания: закрыли доступ к остановке на улице Валдемара

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что на тротуаре рядом со зданием разбросаны куски штукатурки, поэтому на место происшествия были вызваны сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы, которые частично устранили опасность с помощью подъемника. Принимая во внимание, что здание находится в таком состоянии, что может представлять опасность для прохожих, было принято решение ограничить пешеходное движение по тротуару и закрыть доступ к остановке общественного транспорта Bruņinieku iela из центра.