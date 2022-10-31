Левитс: энергетический кризис в Европе влияет на инфляцию

Как сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью медиацентра канцелярии президента Элина Кресе, сегодня Левитс встретился с президентом Банка Латвии Мартиньшем Казаксом, чтобы обсудить текущие события в мировой и латвийской экономике, в том числе меры монетарной и фискальной политики для сдерживания инфляции.

В ходе беседы Левитс и Казакс обсудили также процесс погашения долгов латвийским кредитным учреждениям, возникших во время экономического кризиса 2008 года. Еще два месяца - до конца 2022 года - жители Латвии, у которых остались долги от кризиса 2008 года и нет возможности их погасить, могут обратиться в соответствующую кредитную организацию с заявлением об их списании. На данный момент этой возможностью воспользовались несколько тысяч человек, погасив свои обязательства на сумму более 100 млн евро.