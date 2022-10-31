Ответственность за энергетическую политику в Латвии раздроблена, поэтому отсутствует единое видение того, как страна будет решать вопросы этой сферы в долгосрочной перспективе, заявил президент Эгил Левитс.
Левитс: энергетический кризис в Европе влияет на инфляцию
Как сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью медиацентра канцелярии президента Элина Кресе, сегодня Левитс встретился с президентом Банка Латвии Мартиньшем Казаксом, чтобы обсудить текущие события в мировой и латвийской экономике, в том числе меры монетарной и фискальной политики для сдерживания инфляции.
Левитс и Казакс подчеркнули, что энергетический кризис в Европе существенно влияет на инфляцию, поэтому Латвии нужны жизнеспособные решения в энергетическом секторе.
Казакс согласился с Левитсом в том, что новому правительству необходима стратегия энергетической политики государства.
Энергоресурсы имеют решающее значение для устойчивого роста латвийской экономики и конкурентоспособности в ближайшие годы. Президента Банка Латвии добавил, что в настоящее время отсутствует единое видение и в политике занятости.
В ходе беседы Левитс и Казакс обсудили также процесс погашения долгов латвийским кредитным учреждениям, возникших во время экономического кризиса 2008 года. Еще два месяца - до конца 2022 года - жители Латвии, у которых остались долги от кризиса 2008 года и нет возможности их погасить, могут обратиться в соответствующую кредитную организацию с заявлением об их списании. На данный момент этой возможностью воспользовались несколько тысяч человек, погасив свои обязательства на сумму более 100 млн евро.
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