30 октября Служба государственной безопасности (VDD) задержала в Даугавпилсе прокремлевского активиста, который систематически выражал поддержку агрессивной войне России против Украины и разжигал национальную и этническую ненависть и рознь в латвийском обществе. В последние дни этот человек активно агитировал жителей Даугавпилса выступить против демонтажа объектов, прославляющих советский оккупационный режим.
VDD арестовала прокремлевского активиста в Даугавпилсе
30 октября VDD также провела санкционированный судом обыск по месту жительства указанного лица. Материалы, полученные в ходе обыска, в настоящее время оцениваются.
Уголовное дело в отношении указанного лица возбуждено 28 сентября в связи с подозрением в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 74 и 78 Уголовного закона - за оправдание преступлений против мира и военных преступлений, а также за деятельность, направленную на разжигание национальной и межнациональной розни или ненависти.
В ходе расследования VDD зафиксировала, что лицо систематически распространяет сообщения, отвечающие интересам Кремля, в видеообращениях, размещенных в интернете, оправдывает и прославляет вторжение России в Украину, а также высказывает ненавистнические высказывания в адрес латышей и украинцев.
Сегодня, 31 октября, в отношении лица применен ряд мер, не связанных с лишением свободы.
VDD напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина не будет признана в установленном законом порядке.
В минувшую неделю, еще до начала демонтажных работ в Даугавпилсе, VDD работала в усиленном режиме, следя за событиями как в информационной сфере, так и лично на объектах, прославляющих советский оккупационный режим, в Даугавпилсе. В результате мониторинга VDD выявила более 20 лиц, деятельность которых свидетельствовала о потенциальной угрозе беспрепятственному ходу демонтажных работ и общественной безопасности.
Имеющаяся в распоряжении VDD информация указывала на то, что лица готовы к насильственным действиям и провоцированию населения на беспорядки во время проведения демонтажа. VDD провела профилактические беседы с указанными лицами, предупредив их о предусмотренной ответственности в случае нарушений.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!