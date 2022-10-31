VDD арестовала прокремлевского активиста в Даугавпилсе

30 октября VDD также провела санкционированный судом обыск по месту жительства указанного лица. Материалы, полученные в ходе обыска, в настоящее время оцениваются.

Уголовное дело в отношении указанного лица возбуждено 28 сентября в связи с подозрением в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 74 и 78 Уголовного закона - за оправдание преступлений против мира и военных преступлений, а также за деятельность, направленную на разжигание национальной и межнациональной розни или ненависти.

В ходе расследования VDD зафиксировала, что лицо систематически распространяет сообщения, отвечающие интересам Кремля, в видеообращениях, размещенных в интернете, оправдывает и прославляет вторжение России в Украину, а также высказывает ненавистнические высказывания в адрес латышей и украинцев.

Сегодня, 31 октября, в отношении лица применен ряд мер, не связанных с лишением свободы.

VDD напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина не будет признана в установленном законом порядке.

В минувшую неделю, еще до начала демонтажных работ в Даугавпилсе, VDD работала в усиленном режиме, следя за событиями как в информационной сфере, так и лично на объектах, прославляющих советский оккупационный режим, в Даугавпилсе. В результате мониторинга VDD выявила более 20 лиц, деятельность которых свидетельствовала о потенциальной угрозе беспрепятственному ходу демонтажных работ и общественной безопасности.

Имеющаяся в распоряжении VDD информация указывала на то, что лица готовы к насильственным действиям и провоцированию населения на беспорядки во время проведения демонтажа. VDD провела профилактические беседы с указанными лицами, предупредив их о предусмотренной ответственности в случае нарушений.