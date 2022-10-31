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VDD арестовала прокремлевского активиста в Даугавпилсе

rus.tvnet.lv
VDD арестовала прокремлевского активиста в Даугавпилсе
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Служба государственной безопасности (VDD)
Служба государственной безопасности (VDD) Фото: Ieva Lūka/LETA

30 октября Служба государственной безопасности (VDD) задержала в Даугавпилсе прокремлевского активиста, который систематически выражал поддержку агрессивной войне России против Украины и разжигал национальную и этническую ненависть и рознь в латвийском обществе. В последние дни этот человек активно агитировал жителей Даугавпилса выступить против демонтажа объектов, прославляющих советский оккупационный режим.

30 октября VDD также провела санкционированный судом обыск по месту жительства указанного лица. Материалы, полученные в ходе обыска, в настоящее время оцениваются.

Уголовное дело в отношении указанного лица возбуждено 28 сентября в связи с подозрением в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 74 и 78 Уголовного закона - за оправдание преступлений против мира и военных преступлений, а также за деятельность, направленную на разжигание национальной и межнациональной розни или ненависти.

В ходе расследования VDD зафиксировала, что лицо систематически распространяет сообщения, отвечающие интересам Кремля, в видеообращениях, размещенных в интернете, оправдывает и прославляет вторжение России в Украину, а также высказывает ненавистнические высказывания в адрес латышей и украинцев.

Сегодня, 31 октября, в отношении лица применен ряд мер, не связанных с лишением свободы.

VDD напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина не будет признана в установленном законом порядке.

В минувшую неделю, еще до начала демонтажных работ в Даугавпилсе, VDD работала в усиленном режиме, следя за событиями как в информационной сфере, так и лично на объектах, прославляющих советский оккупационный режим, в Даугавпилсе. В результате мониторинга VDD выявила более 20 лиц, деятельность которых свидетельствовала о потенциальной угрозе беспрепятственному ходу демонтажных работ и общественной безопасности.

Имеющаяся в распоряжении VDD информация указывала на то, что лица готовы к насильственным действиям и провоцированию населения на беспорядки во время проведения демонтажа. VDD провела профилактические беседы с указанными лицами, предупредив их о предусмотренной ответственности в случае нарушений. 

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