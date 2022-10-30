Пн, 31.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Фото и видео ⟩ В Даугавпилсе демонтированы советские памятники; 37 задержанных

rus.tvnet.lv
В Даугавпилсе демонтированы советские памятники; 37 задержанных
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments 2
В Даугавпилсе демонтировали обелиск в сквере Славы
В Даугавпилсе демонтировали обелиск в сквере Славы Фото: LETA

Вечером в воскресенье, 30 октября, в Даугавпилсе приступили к демонтажу советских памятников - обелиска в сквере Славы и стелы на улице 18 Ноября - напротив Братского кладбища. Подготовка к демонтажным работам началась с уборки принесенных жителями цветов. Rus.LSM.lv со ссылкой на Госполицию сообщил, что цветы и свечи обещали отвезти на Братское кладбище. Собрали, как развивались события в Даугавпилсе в ночь на 31 октября.

Основное внимание было приковано к скверу Славы, именно здесь собралось около 200 человек, чтобы понаблюдать за процессом демонтажа вживую.

В 22:00 полицейские попросили всех покинуть территорию сквера. 

К полуночи к памятнику прибыла строительная техника. В то же время собравшиеся люди не расходились, пели "Катюшу", выкрикивали ругательства в адрес полиции.

В 00:30 полиция призвала присутствующих разойтись, задержав несколько самых шумных наблюдателей.

В 00:49 неизвестные запустили неподалеку от памятника салют. Напомним, из-за войны в Украине в Латвии это запрещено.

Салют в Даугавпилсе во время сноса советских памятников
Салют в Даугавпилсе во время сноса советских памятников Фото: LETA

В 01:00 экскаваторы у памятника начали движение.

Фото: скриншот LTV
Фото: скриншот LTV
Фото: скриншот LTV

Закрепив опоясывающее стелу кольцо с барельефом при помощи ремней и ковша экскаватора, в 01:50 работники начали спиливать его. 

Фото: скриншот LTV

Латвийское телевидение сообщает, что ночью после нескольких часов работы сначала был демонтирован барельеф памятника, который будет передан Музею оккупации Латвии как художественная ценность. Далее последовал демонтаж шпиля - в 4:45 он был сломан, разбит на части и в 5:10 окончательно уничтожен.

Галерея: У памятника в Даугавпилсе начали убирать цветы

В свою очередь, демонтаж стелы на ул. 18 Ноября прошел тихо. Монумент демонтировали, площадку разравнивают, сообщает "Чайка".

Задержаны 37 человек

В воскресенье в сквере Славы были задержаны 37 человек, большинство из которых не подчинялись законным требованиям сотрудников полиции или находились в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, сообщила Государственная полиция.

Днем в воскресенье обстановка у памятника была умеренно спокойной - собравшиеся возлагали цветы, ставили свечи, собралось несколько десятков человек. Вечером при уборке цветов и свечей, их переносе на расположенное неподалеку Братское кладбище и ограждении территории группы людей начали выражать недовольство сносом памятника и пытались конфликтовать с полицией.

За огороженной территорией оставалось около 200 человек. Свое недовольство они выражали по-разному, в том числе свистя и выкрикивая грубые лозунги. 

Некоторые жители бросали камни и бутылки в сторону полицейских, пишет Rus.LSM.

Госполиция разогнала толпу, а лица, не подчинявшиеся законным требованиям полиции и не прекратившие правонарушение, были задержаны.

Всего за день были задержаны 37 человек, абсолютное большинство из которых совершили правонарушения в вечернее время.

Возбуждено 37 дел об административных правонарушениях:

  • 15 - за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции;
  • 13 - за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте;
  • три - за мелкое хулиганство;
  • три - за исполнение военных песен, прославляющих военную агрессию, в общественном месте;
  • один - за прославление военной агрессии и оправдывающие войну высказывания;
  • один - за нарушение правил запуска дронов;
  • один - за распитие спиртных напитков в общественном месте.

Также начат один уголовный процесс о порче имущества.

Сотрудники Госполиции в сквере Славы в Даугавпилсе
Сотрудники Госполиции в сквере Славы в Даугавпилсе Фото: LETA

Что происходило ранее

По наблюдениям агентства LETA, в воскресенье люди по одному или небольшими компаниями приходили к памятникам и возлагали цветы, а также зажигали свечи. 

Несмотря на то, что возложение цветов проходило спокойно и без инцидентов, все-таки, возможно, минимум два человека были задержаны еще днем.

По словам очевидцев, у памятника в сквере Славы женщина включила на телефоне "Прощание славянки".

Когда к ней подошли полицейские и попросили выключить музыку, на защиту женщины бросились другие люди, начав петь советские песни Второй мировой войны.

После обмена репликами женщина, включившая музыку, и еще один мужчина были задержаны.

Госполиция также подтвердила, что в Даугавпилсе у памятника советским солдатам были задержаны два человека.

Один человек был задержан за пение прославляющих войну песен, а второй - за пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, полиция сообщила, что начат и один административный процесс в связи с нарушением правил управления дроном.

В пятницу мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш распространил в социальных сетях призыв возложить цветы и зажечь свечи у советских памятников перед их сносом.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх