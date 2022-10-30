Фото и видео ⟩ В Даугавпилсе демонтированы советские памятники; 37 задержанных

Также начат один уголовный процесс о порче имущества.

Сотрудники Госполиции в сквере Славы в Даугавпилсе Фото: LETA

Что происходило ранее

По наблюдениям агентства LETA, в воскресенье люди по одному или небольшими компаниями приходили к памятникам и возлагали цветы, а также зажигали свечи.

Несмотря на то, что возложение цветов проходило спокойно и без инцидентов, все-таки, возможно, минимум два человека были задержаны еще днем.

Daugavpilī pie pieminekļa padomju karavīriem ap pulksten 21.00 sāka novākt iedzīvotāju sanestos ziedus. To redzot, daži iedzīvotāji raudāja, citi skaļi lamājās. Vairākus cilvēkus policija aizturēja, novēroja LTV. https://t.co/hrhDJpm9BE pic.twitter.com/52cdPRYyju — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) October 30, 2022

По словам очевидцев, у памятника в сквере Славы женщина включила на телефоне "Прощание славянки".

Когда к ней подошли полицейские и попросили выключить музыку, на защиту женщины бросились другие люди, начав петь советские песни Второй мировой войны.

После обмена репликами женщина, включившая музыку, и еще один мужчина были задержаны.

Госполиция также подтвердила, что в Даугавпилсе у памятника советским солдатам были задержаны два человека.

Один человек был задержан за пение прославляющих войну песен, а второй - за пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, полиция сообщила, что начат и один административный процесс в связи с нарушением правил управления дроном.

В пятницу мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш распространил в социальных сетях призыв возложить цветы и зажечь свечи у советских памятников перед их сносом.