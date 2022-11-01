Сегодня состоится первое заседание 14-го Сейма

Первое заседание нового парламента откроет спикер 13-го Сейма Инара Мурниеце. Она будет вести заседание до избрания нового спикера. Планируется, что на первом заседании к новому Сейму обратится президент Эгил Левитс.

Затем избранные в Сейм депутаты принесут присягу, а после этого парламент проголосует за утверждение их полномочий.

На первом заседании также будет избран президиум Сейма - председатель парламента, два его заместителя, секретарь и его заместитель.

Как сообщалось, партии будущей коалиции договорились о выдвижении на должность председателя Сейма кандидатуры Эдварда Смилтенса ("Объединенный список").

Передача "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении сообщает, что на должности вице-спикеров Сейма планируется выдвинуть нынешнего парламентского секретаря Министерства иностранных дел Занду Калниню-Лукашевицу ("Новое Единство") и Яниса Грасбергса (Нацобъединение). Должности секретаря Сейма и его заместителя могут быть доверены представителям оппозиции - Арманду Краузе (Союз зеленых и крестьян) и Антонине Ненашевой ("Прогрессивные").

В соответствии с законом об устройстве Кабинета министров на первом заседании Сейма нового созыва действующее правительство объявляет о сложении полномочий, но продолжает работу до тех пор, пока Сейм не утвердит новый Кабинет министров.

В 14-й Сейм избраны представители "Нового Единства" (26 депутатов), Союза зеленых и крестьян (16), "Объединенного списка" (15), Национального объединения (13), партии "За стабильность!" (11), "Прогрессивных" (10) и партии "Латвия на первом месте (девять депутатов).