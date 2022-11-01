Молдова объявила российского дипломата персоной нон грата

"В соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях МИД принял решение объявить персоной нон грата на территории нашего государства представителя посольства РФ в Кишиневе, он был вынужден покинуть территорию Республики Молдова", - говорится в сообщении МИД страны.

Москва сообщила, что в долгу не останется.

Молдова чрезвычайно зависит от поставок российских энергоресурсов, в сепаратистском регионе Приднестровья находятся российские войска, в стране проживает большое количество русскоязычных.

Вторжение России в Украину 24 февраля обострило давление в Молдове, которая хочет вступить в Евросоюз.

В понедельник Молдова сообщила, что одна из ракет, запущенных Россией утром в понедельник по Украине, упала недалеко от молдовского села Наславча.

МИД Молдовы сообщил, что посла РФ поставили в известность, что "ракетные нападения продолжают усиливать риски безопасности", и "граждане Молдовы все больше ощущают на себе губительные последствия войны".

Атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру также порождают угрозы энергетической безопасности страны, заявили в МИД Молдовы.