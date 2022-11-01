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Контрабанда в аэропорту: в багаже пассажира найдены деньги и автозапчасти

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Контрабанда в аэропорту: в багаже пассажира найдены деньги и автозапчасти
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Аэропорт "Рига"
Аэропорт "Рига" Фото: Ieva Leiniša/LETA

Сотрудники таможенного управления Службы госдоходов (VID) при проверке багажа пассажира в аэропорту "Рига" обнаружили крупную сумму наличных денег и большое количество автомобильных запчастей, сообщили представители VID.

Без декларирования и уплаты налогов человек пытался ввезти 117 деталей топливной системы автомобиля, а также 10 323 евро незадекларированной наличности.

В субботу, 29 октября, в международном аэропорту "Рига" при досмотре пассажиров, прибывших в Латвию рейсом Стамбул-Рига, сотрудники таможни направили на досмотр лицо, которое пересекло таможенную границу Латвии, пройдя через "зеленый коридор". На вопрос, перевозит ли человек в багаже ​​новые товары, пассажир ответил утвердительно, указав, что в багаже ​​есть автозапчасти.

После начала углубленной проверки выяснилось, что в качестве багажа в Латвию ввезли четыре картонные коробки и спортивную сумку.

Во время контроля, когда сотрудники таможни проверяли багаж, пассажир вспомнил, что у него есть и наличные деньги - в чемодане среди его личных вещей была папка с 10 323 евро. За не декларирование денежных средств возбуждено дело об административном правонарушении.

Продолжая досмотр и вскрывая коробки, сотрудники таможни обнаружили, что в них находились розничные упаковки с деталями автомобильной топливной системы. Без декларирования товаров и уплаты налогов на них лицо ввезло в общей сложности 117 деталей топливной системы, общая стоимость которых превышает 37 000 евро.

Возбуждено уголовное дело.

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