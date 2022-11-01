На первое заседание 14-го Сейма не явился один депутат

Как выяснило агентство LETA, на заседание не зарегистрировался депутат Гундар Даудзе из Союза зеленых и крестьян.

Напомним, сегодня в 10:00 началось первое заседание 14-го Сейма.

Инара Мурниеце поздравила депутатов с избранием в 14-й Сейм и отметила, что парламенту нового созыва придется работать в особых условиях, когда на весь мир оказывает влияние война России против Украины.

Поэтому приоритетом 14-го Сейма станет работа в сфере государственной обороны, внутренней и энергетической безопасности, отметила Мурниеце. Важное значение будет иметь достижение независимости от российских энергоресурсов, оказание поддержки населению, в том числе предпринимателям, а также работа над развитием экономики, заявила председатель предыдущего Сейма.

В сфере внешней политики Латвия и в дальнейшем будет поддерживать Украину, подчеркнула Мурниеце.

К депутатам нового созыва обратился и президент Эгил Левитс.

Затем избранные в Сейм депутаты принесут присягу, а после этого парламент проголосует за утверждение их полномочий.

Галерея: Первое заседание 14-го Сейма

На первом заседании также будет избран президиум Сейма - председатель парламента, два его заместителя, секретарь и его заместитель. Ранее сообщалось, что будущая коалиция договорилась выдвинуть на должность председателя Сейма Эдварда Смилтенса.

В свою очередь должности заместителей планируется доверить Занде Калнине-Лукашевице и Янису Грасбергсу, тогда как секретаря и его заместителя - представителям оппозиции Арманду Краузе и Антонине Ненашевой.

В соответствии с законом об устройстве Кабинета министров на первом заседании Сейма нового созыва действующее правительство объявляет о сложении полномочий, но продолжает работу до тех пор, пока Сейм не утвердит новый Кабинет министров.

В 14-й Сейм избраны представители "Нового Единства" (26 депутатов), Союза зеленых и крестьян (16), "Объединенного списка" (15), Национального объединения (13), партии "За стабильность!" (11), "Прогрессивных" (10) и партии "Латвия на первом месте (девять депутатов).