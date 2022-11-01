Левитс: новый Сейм должен стать парламентом реформ

Образование и наука - единственные сферы, которые обеспечат развитие страны, подчеркнул президент. Поэтому нельзя утверждать, что развитием этой сферы можно будет заняться после того, как в стране будет достигнут определенный уровень благосостояния.

Левитс также подчеркнул необходимость продолжения цифровизации. Несколько успешных стартапов в этой сфере не отменяют того, что в целом навыки цифровизации в Латвии не достигают средних европейских показателей.

По мнению президента, необходимо разработать такую политику цифровизации, которая, с одной стороны, использовала бы потенциал всех связанных с цифровизацией улучшений, а с другой - защищала бы людей, их частную жизнь и свободу, не допускала воздействия на их мышление и действия манипуляций.

"Поэтому в новом правительстве, как и практически везде в Европе, должен быть член правительства, ответственный за политику цифровизации, который бы разрабатывал и внедрял такую политику", - сказал Левитс.

Главной задачей в сфере экономики является энергообеспечение, сказал президент. Предстоящей зимой необходимо не только физически обеспечить необходимое количество газа, но и помочь домохозяйствам, предприятиям и государственным учреждениям пережить повышение цен на энергоресурсы.