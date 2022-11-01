Период преодоления кризиса является временем реформ, поэтому и 14-й Сейм должен стать парламентом реформ, заявил на первом заседании нового Сейма президент Латвии Эгил Левитс.
Левитс: новый Сейм должен стать парламентом реформ
Новый Сейм приступает к работе в условиях кризиса, отметил президент, подчеркнув, что война России против Украины является самой большой угрозой для Европы со времен Второй мировой войны, как и энергетический кризис и пандемия Covid-19, которая никуда не исчезла. Инфляция в стране сейчас самая высокая за последние десятилетия, отметил Левитс.
"И я не сомневаюсь, что вам придется тушить еще не один кризисный пожар", - сказал президент депутатам.
Он отметил, что при предыдущих созывах парламента начался упадок страны, и сегодня Латвия отстает и от соседних стран, и от других государств Европейского союза.
Реформы необходимы во многих областях, но самыми важными сферами в ближайшие четыре года будут образование, экономика и безопасность, подчеркнул Левитс.
Он отметил, что на протяжении 30 лет партии в своих программах в качестве приоритетов выдвигали образование и науку. Президент призвал депутатов нового парламента навести порядок в этой сфере. По мнению Левитса, решение о переходе на обучение только на латышском языке является наиболее дальновидным решением 13-го Сейма. В будущем потребуются конкретные действия парламента и правительства для оптимизации школьной сети, решения вопросов оплаты труда педагогов, содействия изучению латышского языка и естественных наук.
Образование и наука - единственные сферы, которые обеспечат развитие страны, подчеркнул президент. Поэтому нельзя утверждать, что развитием этой сферы можно будет заняться после того, как в стране будет достигнут определенный уровень благосостояния.
Левитс также подчеркнул необходимость продолжения цифровизации. Несколько успешных стартапов в этой сфере не отменяют того, что в целом навыки цифровизации в Латвии не достигают средних европейских показателей.
По мнению президента, необходимо разработать такую политику цифровизации, которая, с одной стороны, использовала бы потенциал всех связанных с цифровизацией улучшений, а с другой - защищала бы людей, их частную жизнь и свободу, не допускала воздействия на их мышление и действия манипуляций.
"Поэтому в новом правительстве, как и практически везде в Европе, должен быть член правительства, ответственный за политику цифровизации, который бы разрабатывал и внедрял такую политику", - сказал Левитс.
Главной задачей в сфере экономики является энергообеспечение, сказал президент. Предстоящей зимой необходимо не только физически обеспечить необходимое количество газа, но и помочь домохозяйствам, предприятиям и государственным учреждениям пережить повышение цен на энергоресурсы.
Энергетическую безопасность и независимость необходимо рассматривать в связи с переходом на возобновляемые источники энергии, подчеркнул Левитс. "Я сомневаюсь, что у нас меньше ветра и солнца, чем в соседних странах. Однако интересно, что уже сейчас Эстония получает в три раза больше, а Литва - в семь раз больше энергии из ветра", - отметил Левитс, подчеркнув, что цель Европейского зеленого курса заключается в том, чтобы смягчить вредное воздействие экономики прошлых лет на климат и окружающую среду и преобразовать ее, чтобы она в будущем базировалась на более чистых технологиях и знаниях.
Говоря о безопасности государства, президент сказал, что она должна стоять на трех китах: защите от внешних угроз, внутренней безопасности и гражданской обороне. На уровне НАТО квалификация латвийских солдат ценится очень высоко, отметил Левитс, но сейчас нужно сделать "оставшуюся часть работы" - повысить боеспособность Национальных вооруженных сил путем оперативного принятия Сеймом закона о службе государственной обороны.
Галерея: Первое заседание 14-го Сейма
Президент назвал существующую структуру правительства склеротической, заявив, что ее необходимо реформировать. "Появились новые направления политики, характерные для современного европейского государства, и нынешняя структура их не охватывает", - отметил Левитс.
Аргумент о том, что нынешняя модель правительства существует давно, уже не работает, потому что это и является причиной проблем, сказал президент. "Поэтому у нас нет оснований продолжать переносить структурную несостоятельность прежнего правительства на новое правительство" - сказал Левитс.
Президент пожелал новой коалиции работать как единой команде, ежесекундно осознавая, что работа ведется для достижения общих целей, и не забывая о коллективной ответственности за ее результаты перед обществом. Оппозиции он пожелал действовать конструктивно, без демагогии и популизма, которые "ведут в никуда". Левитс также призвал коалицию принимать во внимание конструктивные предложения оппозиции.
Напомним, в 14-й Сейм избраны представители "Нового Единства" (26 депутатов), Союза зеленых и крестьян (16), "Объединенного списка" (15), Национального объединения (13), партии "За стабильность!" (11), "Прогрессивных" (10) и партии "Латвия на первом месте (девять депутатов).
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