Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что займет пост главного исполнительного директора компании Twitter Inc., которую он приобрел за 44 млрд долларов (44 млрд евро). На публикацию в издании TESMANIAN, где с опорой на заявление, поданное в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, говорилось о роспуске совета директоров Twitter Inc., Маск в понедельник, 31 октября, ответил: "Это - лишь временно".
Маск: Роспуск совета директоров Twitter - временный
Elon Musk dissolved Twitter's board and became the sole director of the company. Having his own vision of what the platform should become, he is best able to make decisions related to thishttps://t.co/3XRfcSv97U— Eva Fox 🦊Claudius Nero’s Legion 🐺 (@EvaFoxU) October 31, 2022
Предприниматель сразу же начал очищать ряды компании от топ-менеджеров. Так, уволены были, в частности, занимавший пост главного исполнительного директора Параг Агравал, финансовый директор Нед Сигал, а также руководительница юридического отдела Виджая Гадде.
По данным агентства Reuters, Илон Маск обвинил топ-менеджеров в том, что они ввели его и инвесторов в заблуждение относительно числа фейковых аккаунтов в этой сети микроблогов.
Совет для "модерации контента"
Ранее предприниматель заявил, что руководство социальной сети сформирует специальный совет для "модерации контента", в котором будут представлены люди "со значительно разнящимися точками зрения".
"Twitter сформирует совет по модерации контента с самыми разными точками зрения. До созыва этого совета не будет приниматься никаких важных решений по содержанию или восстановлению аккаунта", - написал Маск.
Twitter планирует отказаться от пожизненной блокировки пользователей
Как передавало агентство Bloomberg, после приобретения Twitter Маск планирует, в том числе отказаться от пожизненной блокировки пользователей соцсети. Под такой бан попал экс-президент США Дональд Трамп, аккаунт которого заблокировали после беспорядков его сторонников в здании Капитолия в январе 2021 года.
Ранее Маск выступил с утверждением, что принял решение купить соцсеть не ради денег, а с целью "помочь человечеству, которое любит". "Причина, почему я приобретаю Twitter, состоит в том, что для будущего цивилизации важно иметь общую цифровую площадку, на которой может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере, без обращения к жестокости", - уверял Маск. "Птичка на свободе", - написал бизнесмен после покупки соцсети.