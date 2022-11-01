Маск: Роспуск совета директоров Twitter - временный

Как передавало агентство Bloomberg, после приобретения Twitter Маск планирует, в том числе отказаться от пожизненной блокировки пользователей соцсети. Под такой бан попал экс-президент США Дональд Трамп, аккаунт которого заблокировали после беспорядков его сторонников в здании Капитолия в январе 2021 года.

Ранее Маск выступил с утверждением, что принял решение купить соцсеть не ради денег, а с целью "помочь человечеству, которое любит". "Причина, почему я приобретаю Twitter, состоит в том, что для будущего цивилизации важно иметь общую цифровую площадку, на которой может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере, без обращения к жестокости", - уверял Маск. "Птичка на свободе", - написал бизнесмен после покупки соцсети.