Видео ⟩ Латгальский язык, оговорки и "Отче наш": новоизбранные депутаты Сейма принесли присягу

Видео: Клятву дает Светлана Чулкова

Видео: Клятву дает Глория Гревцова

Видео: Клятву дает Алексей Росликов

Видео: Клятву дает Райвис Дзинтарс

Видео: Клятву дают Айнар Шлесерс и Ричард Шлесерс

Видео: Клятву дает Лаурис Лизбовскис

Видео: Клятву дает Линда Лиепиня

Избранная в 14-й Сейм Лиепиня перед тем, как принести присягу депутата, прочла "Отче наш".

После этого председатель предыдущего, 13-го Сейма Инара Мурниеце, руководившая первым заседанием 14-го Сейма, призвала Лиепиню принести присягу, что депутат и сделала.

Несколько парламентариев принесли присягу на латгальском языке.

Так, на латгальском языке текст произнесли Глория Гревцова ("За стабильность!"), Илья Иванов ("За стабильность!"), Виктория Плешкане ("За стабильность!"), Анна Ранцане ("Новое Единство"), Лейла Расима ("Прогрессивные"), Надежда Третьякова ("За стабильность!"), Эдмунд Тейрумниекс (Национальное объединение) и Юрис Вилюмс ("Объединенный список").

Парламентарии утвердили полномочия всех 99 зарегистрировавшихся на заседание депутатов.

Галерея: Первое заседание 14-го Сейма

Депутаты приносили присягу в алфавитном порядке. Большей части из них удалось не ошибиться и произнести текст с первой попытки, однако некоторым пришлось повторять. Первую ошибку допустил лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс. Позднее ошиблись парламентарии Юрис Яковинс (СЗК), Лаурис Лизбовскис ("Объединенный список"), Эвика Силиня ("Новое Единство") и Юрис Вилюмс ("Объединенный список").

Парламентарий Хосам Абу Мери, принося присягу, положил руку на сердце, а Яна Симановска во время клятвы была одета в народный костюм.

Все парламентарии подтвердили торжественное обещание подписью.