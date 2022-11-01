Важно как для работодателя, так и для работника: почему нужно сообщать о правонарушениях?

Работник должен знать, что существует возможность сообщать о наблюдаемом, например, на контактный пункт поднятия тревоги Государственной канцелярии или в Delna. Если видишь, что руководство предприятия не озабочено улучшением внутренней трудовой среды, это не означает, что ты должен молчать о наблюдаемом нарушении. Это особенно важно в случае, если есть основания считать, что информирование создаст неблагоприятные последствия для самого заявителя, нарушение скроют или не устранят. Анонимное информирование можно оценивать двояко. С одной стороны, в случае анонимного информирования заявителя нельзя защитить, так как его невозможно идентифицировать. Анонимное информирование способствует и предоставлению неправдивой информации. Но, с другой стороны, в проведенном Delna исследовании представители предприятий акцентировали внимание на том, что первостепенным является узнать о ситуации, а не о том, кто заявитель. Если надо выбирать между возможностью не знать о существовании проблемы и допустить продолжения преступных действий и возможностью узнать о проблеме от анонимного заявителя - работодатель предпочтет второй вариант.

Последствия противоправных действий гораздо шире масштабов предприятия. Опрошенные в исследовании Delna указали, что уже с 2019 года, когда в стране актуализировалось информирование о правонарушениях, наблюдаются существенные недостатки в коммуникации государства по этой теме. Как улучшить коммуникацию? Представители предприятий упомянули, что помогли бы более широкие кампании, лекции, а также вовлечение в информирование должностных лиц. Долгосрочным подходом стало бы образование общественности по теме уже со школьного возраста. Это возможно, укрепляя гражданские активности в образовательных программах среднего и основного образования, что актуализировало и общество Delna. В интервью прозвучала и идея об отдельном курсе в высших учебных заведениях. Это значимо для отраслевых студентов, которые в трудовой среде столкнутся с безопасностью труда и рисками угрозы здоровью, например, студентов строительной и медицинской отраслей. Также это важно и в образовательных программах, где выпускники будут трудиться в государственном секторе или в бизнес-среде. Раннее информирование помогло бы созданию единого понимания обществом того, какие приемлемые нормы этики существуют в каждой профессии и как эффективно устранить противоправные действия. В итоге выиграют как работодатели, так и работники, заложив фундамент для более ответственного общества. Чаще всего человека от действия удерживает страх и отсутствие безопасности. Чем яснее каждый работник и работодатель поймет, какие преимущества имеет система информирования о правонарушениях и как ее использовать на общее и собственное благо, тем больше вероятность, что проблемы и убытки можно будет успешно устранить. Действуй - будь частью перемен!