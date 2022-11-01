Краткий ответ на вопрос, как способствовать открытости информирования о правонарушениях (поднятия тревоги) - создавай систему информирования о правонарушениях как часть культуры и политики предприятия. Этого можно достичь разными способами, выбирая самый приемлемый для твоего предприятия. В этой статье рассмотрим способы, как информировать работников и способствовать их желанию говорить о наблюдаемых проблемах.
Важно как для работодателя, так и для работника: почему нужно сообщать о правонарушениях?
Понятные нормы этики и культуры предприятия
В исследовании "Общество за открытость - Delna" о внутренней системе информирования о правонарушениях на предприятиях выяснилось, что успешный диалог с работником налаживают те предприятия, где прописаны правила внутреннего распорядка и безопасности труда и существует кодекс этики. Любые нормы, которые должны соблюдать все работники, создают единую культуру предприятия. Кодекс этики для работников является и практическим помощником в разрешении нестандартных ситуаций. О культуре и этике предприятия с работником надо говорить, как только он начинает работу, так как неизвестно, из какой внутренней трудовой среды он пришел на предприятие. Чтобы убедиться, что работник понимает нормы этики, важно их проговорить в личных беседах или в небольших группах. Если на предприятии трудится большое количество работников и со всеми невозможно провести прямой разговор, можно, например, создать документ, который работник подписывает, обязуясь выполнять кодекс этики.
Постоянное обучение и информативные материалы
Руководителям и работникам надо регулярно напоминать о системе информирования о правонарушениях - как о ее технической, так и моральной стороне. Это можно делать, как проводя специальное обучение, посвященное информированию о правонарушениях, так и включая эту тему в программу каких-либо других видов обучения. Только так можно сделать информирование о правонарушениях повседневно понятным и приемлемым механизмом, при помощи которого можно предотвратить ситуации, угрожающие как каждому работнику по отдельности, так и предприятию в целом. Очень важно совершенствовать понимание об информировании о правонарушениях именно среди руководителей, так как они будут теми, кто разговаривает с работниками повседневно, создавая трудовые будни и среду для своей команды. Хорошей практикой является обеспечить работнику возможность говорить с доверенным лицом или представителем отдела персонала, не являющимся его прямым руководителем. Это необходимо, чтобы обеспечить конфиденциальность и воодушевить работника говорить о наблюдаемой проблеме. Юридические документы, в которых пояснен механизм информирования о правонарушениях, не в состоянии воодушевить работников и не создают веры в механизм. Информативные материалы должны быть наглядными, визуально привлекательными и написанными на легко понимаемом языке, чтобы работники с разным уровнем образования и трудовыми обязанностями могли их прочесть, понять и соблюдать.
Возможности анонимного и внешнего информирования
Работник должен знать, что существует возможность сообщать о наблюдаемом, например, на контактный пункт поднятия тревоги Государственной канцелярии или в Delna. Если видишь, что руководство предприятия не озабочено улучшением внутренней трудовой среды, это не означает, что ты должен молчать о наблюдаемом нарушении. Это особенно важно в случае, если есть основания считать, что информирование создаст неблагоприятные последствия для самого заявителя, нарушение скроют или не устранят. Анонимное информирование можно оценивать двояко. С одной стороны, в случае анонимного информирования заявителя нельзя защитить, так как его невозможно идентифицировать. Анонимное информирование способствует и предоставлению неправдивой информации. Но, с другой стороны, в проведенном Delna исследовании представители предприятий акцентировали внимание на том, что первостепенным является узнать о ситуации, а не о том, кто заявитель. Если надо выбирать между возможностью не знать о существовании проблемы и допустить продолжения преступных действий и возможностью узнать о проблеме от анонимного заявителя - работодатель предпочтет второй вариант.
Действия в государственном масштабе
Последствия противоправных действий гораздо шире масштабов предприятия. Опрошенные в исследовании Delna указали, что уже с 2019 года, когда в стране актуализировалось информирование о правонарушениях, наблюдаются существенные недостатки в коммуникации государства по этой теме. Как улучшить коммуникацию? Представители предприятий упомянули, что помогли бы более широкие кампании, лекции, а также вовлечение в информирование должностных лиц. Долгосрочным подходом стало бы образование общественности по теме уже со школьного возраста. Это возможно, укрепляя гражданские активности в образовательных программах среднего и основного образования, что актуализировало и общество Delna. В интервью прозвучала и идея об отдельном курсе в высших учебных заведениях. Это значимо для отраслевых студентов, которые в трудовой среде столкнутся с безопасностью труда и рисками угрозы здоровью, например, студентов строительной и медицинской отраслей. Также это важно и в образовательных программах, где выпускники будут трудиться в государственном секторе или в бизнес-среде. Раннее информирование помогло бы созданию единого понимания обществом того, какие приемлемые нормы этики существуют в каждой профессии и как эффективно устранить противоправные действия. В итоге выиграют как работодатели, так и работники, заложив фундамент для более ответственного общества. Чаще всего человека от действия удерживает страх и отсутствие безопасности. Чем яснее каждый работник и работодатель поймет, какие преимущества имеет система информирования о правонарушениях и как ее использовать на общее и собственное благо, тем больше вероятность, что проблемы и убытки можно будет успешно устранить. Действуй - будь частью перемен!
Статья подготовлена при финансовой поддержке Фонда интеграции общества из средств бюджета латвийского государства, выделенных Министерству культуры. За статью отвечает "Общество за открытость - Delna".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!