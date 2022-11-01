Согласно опросу, проведенному агентством SKDS, 53% латвийцев верят в тайное мировое правительство. Об этом в своих социальных сетях заявил глава SKDS Арнис Кактиньш.
Опрос: половина латвийцев верит в мировое правительство, еще 20% не уверены
Респондентам предлагалось выбрать, какое из двух утверждений им ближе: "В мире существует тайная организация или группа людей, у которой есть влияние на все мировые процессы, которая контролирует деятельность правительств многих стран мира" или "Такая организация не существует".
Согласно результатам, в существование такой организации верят 53% жителей Латвии, 27% - не верят. Ещё 20% не смогли определиться в ответе.
Vai pastāv Pasaules valdība – t.i. kāda slepena organizāciju vai cilvēku grupa, kurai ir ietekme uz visiem pasaules procesiem, kura kontrolē daudzu pasaules valstu valdību darbu? 2022.gada septembrī apstiprinoši atbildēja 53%. Tikai 27% uzskatīja, ka tādas nav! pic.twitter.com/UiGVsYtHcB— Arnis Kaktiņš (@ArnisKaktins) November 1, 2022
Всего в опросе приняло участие 1005 жителей Латвии различных возрастов.
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