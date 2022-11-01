Вт, 1.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Опрос: половина латвийцев верит в мировое правительство, еще 20% не уверены

rus.tvnet.lv
Опрос: половина латвийцев верит в мировое правительство, еще 20% не уверены
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Знак масонов. Иллюстративное фото.
Знак масонов. Иллюстративное фото. Фото: Pixabay/WikimediaImages

Согласно опросу, проведенному агентством SKDS, 53% латвийцев верят в тайное мировое правительство. Об этом в своих социальных сетях заявил глава SKDS Арнис Кактиньш.

Респондентам предлагалось выбрать, какое из двух утверждений им ближе: "В мире существует тайная организация или группа людей, у которой есть влияние на все мировые процессы, которая контролирует деятельность правительств многих стран мира" или "Такая организация не существует".

Согласно результатам, в существование такой организации верят 53% жителей Латвии, 27% - не верят. Ещё 20% не смогли определиться в ответе.

Всего в опросе приняло участие 1005 жителей Латвии различных возрастов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх