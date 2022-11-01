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Правительство Кариньша времен 13-го Сейма официально сложило полномочия

rus.tvnet.lv/LETA
Правительство Кариньша времен 13-го Сейма официально сложило полномочия
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Премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш. Фото: Evija Trifanova/LETA

Утвержденное 13-м Сеймом действующее правительство премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") в соответствии с регламентом сложило свои полномочия 1 ноября, заявил во вторник на заседании 14-го Сейма спикер Сейма Эдвард Смилтенс.

Как ранее сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, согласно закону об устройстве Кабинета министров, с первого заседания новоизбранного Сейма считается, что Кабинет министров ушел в отставку.

Нынешнее правительство Кариньша продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока Сейм не выразит доверие новому кабинету министров.

Как сообщалось, Кариньш может возглавить и следующее правительство. Следующего кандидата на пост премьер-министра президент Эгил Левитс еще не назвал.

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