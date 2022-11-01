Правительство Кариньша времен 13-го Сейма официально сложило полномочия

Как ранее сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, согласно закону об устройстве Кабинета министров, с первого заседания новоизбранного Сейма считается, что Кабинет министров ушел в отставку.

Нынешнее правительство Кариньша продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока Сейм не выразит доверие новому кабинету министров.

Как сообщалось, Кариньш может возглавить и следующее правительство. Следующего кандидата на пост премьер-министра президент Эгил Левитс еще не назвал.