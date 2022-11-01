При Талибане в Афганистане производство опиума выросло на 32%

"Культивирование опиума в Афганистане увеличилось на 32% по сравнению с предыдущим годом, до 233 тыс. га", - говорится в нем.

Доход фермеров от производства опиума вырос в три раза, с 425 млн в 2021 году до 1,4 млрд долларов в 2022 году.

В целом, урожай опиума в 2022 году стал третьим по величине с момента начала наблюдений, отмечается в докладе.

При этом режим талибов официально ужесточил законодательство против наркоторговли.

Наблюдатели допускают, что режим талибов запрещает выращивать опиумные маки, надеясь обмануть международное общество, чтобы он признал талибский режим и облегчил санкции. Существует также мнение, что талибы, лидеры которых являются крупнейшими контрабандистами опиума запретом пытались добиться роста цен на опиум.