Форум в Вильнюсе: Демократия в России или "Русский сектор"?

Ведь и Германия, и Япония были оккупированы, и именно оккупационные власти заставили немецкое и японское общества начать процессы расчета с прошлым и демократизации. Россию никто не оккупирует. Она также останется ядерной державой. Более того, с точки зрения некоторых участников, поражение России в войне может привести к смене путинского режима на еще худший.

После Путина - военная хунта?

Антон Шеховцов, директор Центра демократических принципов (Сenter for Democratic Integrity) в Вене, полагает: говорить о каких-либо про-демократических или антиавторитарных массовых выступлениях в России даже после ее военного поражения в войне с Украиной не приходится.

"Население деполитизировано. Люди не доверяют друг другу. Общество крайне атомизировано. В таких условиях единственным драйвером каких-либо политических изменений в России после поражения может быть только условный "Русский сектор", - считает эксперт. - В этом случае российских военных, вернувшихся из Украины с обидой на "предательство элит" и "слабость Кремля" вполне могут использовать теневые политические игроки, которые захотят установить военную хунту во всей стране или на некоторых ее территориях".

В столь радикальный сценарий не верит российский политолог Кирилл Рогов, возглавивший новый экспертный онлайн-проект Re: Russia. По словам Рогова, из всех республик, "числившихся" в составе СССР, только страны Балтии смогли полностью перейти к демократии. Другие либо идут по этому пути, либо пока находятся под контролем авторитарных или диктаторских режимов.

"Не стоит ожидать от России быстрого перехода к демократии. Однако даже восстановление плюралистического полудемократического режима вроде того, который существовал в конце девяностых - начале двухтысячных уже станет шагом вперед", - полагает Рогов.

Вопрос о том, даст ли такая система гарантию от возрождения агрессивной внешней политики, остается одним из главных для "переосмысления России".