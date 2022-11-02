Видео ⟩ "Я чуть не потерял голову": мотоциклист въехал на частную территорию и попал в опасную ситуацию

Каждый владелец загородного участка хочет защитить свою территорию от непрошеных гостей. Иногда перед глухими дорогами хозяева натягивают цепи или веревки, которые могут остаться незамеченными. Мотоциклист не обратил внимание, что он въехал на частную территорию и врезался в такое сооружение.

В итоге шея перерезана, но голова хоть на месте.

Водитель мотоцикла свою вину признает - проехал по чужой территории, ведущей в ангар и гаражи.

"В этом месте была цепь, которую я не видел", - говорит потерпевший.

"Я подобрал мотоцикл. Я думал, что у меня из носа идет кровь. Но когда смотрю на нос, кровь не течет - ну такие капли. Пощупал подбородок - туда палец заходит. Какие-то мальчики дали мне тампон, и я сама поехала в больницу, чтобы мне наложили швы", - вспоминает мотоциклист.

"Я чуть не потерял голову. Если бы я "правильно поставил газ", то был бы без "горшка". Ну и без головы. Скажем так - хорошо!", - говорит мужчина.

К счастью, мужчина отделался несколькими швами.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)