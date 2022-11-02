Во вторник, 1 ноября, депутаты 14-го Сейма официально приняли присягу. После первого заседания Сейма несколько пользователи Twitter выразили радость по поводу того, что новоизбранный депутат Яна Симановска пришла в национальном костюме. Что о ней известно? Рассказываем!
Политик в национальном костюме на первом заседании Сейма - кто она?
51-летняя Яна Симановска в первую очередь - ученый-химик, доктор естественных и инженерных наук о среде. Она - член правления партии "Прогрессивные", а также участвовала на этих выборах в качестве кандидата на пост министра сельского хозяйства и земледелия.
Образование
В 1994 году Симановска окончила Латвийский университет, получив диплом бакалавра в области химии и науки об окружающей среде. Далее - в 1997 году - последовала степень магистра в области экологических наук и управления. В свою очередь, в 2012 году Симановска получила степень доктора инженерных наук о среде в Рижском техническом университете.
Карьера и политическая деятельность
Стартом политической карьеры Симановской можно назвать 2018 год, когда она также участвовала в выборах в Сейм, но партия тогда не прошла в правительство.
В настоящее время Яна Симановска - член правления партии "Прогрессивные". На выборах этого года она была выдвинута от партии в качестве кандидата на пост министра земледелия в списке от Видземе - под вторым номером. Кстати, в том же министерстве Симановска уже успела поработать, правда, в качестве члена временного комитета по надзору за Стратегическим планом общей сельскохозяйственной политики.
За время своей карьеры она также занимала посты члена правления в нескольких обществах и организациях, в том числе:
- Ekodizaina kompetences centrs
- Brīvības un solidaritātes fonds
- Latvijas Vecāku forums
- Eiropas Pesticīdu rīcības tīkls
- Biedrība "Sabiedrība par atklātību - Delna" (член совета).
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