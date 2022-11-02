Политик в национальном костюме на первом заседании Сейма - кто она?

51-летняя Яна Симановска в первую очередь - ученый-химик, доктор естественных и инженерных наук о среде. Она - член правления партии "Прогрессивные", а также участвовала на этих выборах в качестве кандидата на пост министра сельского хозяйства и земледелия.

Яна Симановска приносит присягу на первом заседании 14-го Сейма Фото: Edijs Pālens/LETA

Образование

В 1994 году Симановска окончила Латвийский университет, получив диплом бакалавра в области химии и науки об окружающей среде. Далее - в 1997 году - последовала степень магистра в области экологических наук и управления. В свою очередь, в 2012 году Симановска получила степень доктора инженерных наук о среде в Рижском техническом университете.

Кандидат на пост министра сельского хозяйства от партии "Прогрессивные" Яна Симановска участвует в пресс-конференции на Бастионной горке, на которой оглашаются имена лидеров избирательного списка партии Фото: Zane Bitere/LETA

Карьера и политическая деятельность

Яна Симановска Фото: Evija Trifanova/LETA

Стартом политической карьеры Симановской можно назвать 2018 год, когда она также участвовала в выборах в Сейм, но партия тогда не прошла в правительство.

В настоящее время Яна Симановска - член правления партии "Прогрессивные". На выборах этого года она была выдвинута от партии в качестве кандидата на пост министра земледелия в списке от Видземе - под вторым номером. Кстати, в том же министерстве Симановска уже успела поработать, правда, в качестве члена временного комитета по надзору за Стратегическим планом общей сельскохозяйственной политики.

За время своей карьеры она также занимала посты члена правления в нескольких обществах и организациях, в том числе:

Ekodizaina kompetences centrs

Brīvības un solidaritātes fonds

Latvijas Vecāku forums

Eiropas Pesticīdu rīcības tīkls

Biedrība "Sabiedrība par atklātību - Delna" (член совета).