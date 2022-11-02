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Политик в национальном костюме на первом заседании Сейма - кто она?

rus.tvnet.lv
Политик в национальном костюме на первом заседании Сейма - кто она?
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Фото: Edijs Pālens/LETA

Во вторник, 1 ноября, депутаты 14-го Сейма официально приняли присягу. После первого заседания Сейма несколько пользователи Twitter выразили радость по поводу того, что новоизбранный депутат Яна Симановска пришла в национальном костюме. Что о ней известно? Рассказываем!

51-летняя Яна Симановска в первую очередь - ученый-химик, доктор естественных и инженерных наук о среде. Она - член правления партии "Прогрессивные", а также участвовала на этих выборах в качестве кандидата на пост министра сельского хозяйства и земледелия. 

Яна Симановска приносит присягу на первом заседании 14-го Сейма
Яна Симановска приносит присягу на первом заседании 14-го Сейма Фото: Edijs Pālens/LETA

Образование

В 1994 году Симановска окончила Латвийский университет, получив диплом бакалавра в области химии и науки об окружающей среде. Далее - в 1997 году - последовала степень магистра в области экологических наук и управления. В свою очередь, в 2012 году Симановска получила степень доктора инженерных наук о среде в Рижском техническом университете. 

Кандидат на пост министра сельского хозяйства от партии "Прогрессивные" Яна Симановска участвует в пресс-конференции на Бастионной горке, на которой оглашаются имена лидеров избирательного списка партии 
Кандидат на пост министра сельского хозяйства от партии "Прогрессивные" Яна Симановска участвует в пресс-конференции на Бастионной горке, на которой оглашаются имена лидеров избирательного списка партии Фото: Zane Bitere/LETA

Карьера и политическая деятельность

Яна Симановска
Яна Симановска Фото: Evija Trifanova/LETA

Стартом политической карьеры Симановской можно назвать 2018 год, когда она также участвовала в выборах в Сейм, но партия тогда не прошла в правительство.

В настоящее время Яна Симановска - член правления партии "Прогрессивные". На выборах этого года она была выдвинута от партии в качестве кандидата на пост министра земледелия в списке от Видземе - под вторым номером. Кстати, в том же министерстве Симановска уже успела поработать, правда, в качестве члена временного комитета по надзору за Стратегическим планом общей сельскохозяйственной политики.

За время своей карьеры она также занимала посты члена правления в нескольких обществах и организациях, в том числе: 

  • Ekodizaina kompetences centrs
  • Brīvības un solidaritātes fonds
  • Latvijas Vecāku forums
  • Eiropas Pesticīdu rīcības tīkls
  • Biedrība "Sabiedrība par atklātību - Delna" (член совета). 

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