Кто вам платит? ⟩ Снос памятников в Даугавпилсе - говорим с местными и мэром

Почему памятники в Даугавпилсе сносили "под покровом ночи", да еще и "на Хэллоуин"? "Волокли ли за волосы" собравшихся в cквере Cлавы в полицейские бусики? Какая все-таки компания демонтировала памятники и где в это время был мэр? Снос советских памятников в Даугавпилсе наделал больше шума, чем в Риге. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем события ночи на понедельник, 31 октября, с даугавпилчанами и мэром второго по величине города Латвии.