Почему памятники в Даугавпилсе сносили "под покровом ночи", да еще и "на Хэллоуин"? "Волокли ли за волосы" собравшихся в cквере Cлавы в полицейские бусики? Какая все-таки компания демонтировала памятники и где в это время был мэр? Снос советских памятников в Даугавпилсе наделал больше шума, чем в Риге. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем события ночи на понедельник, 31 октября, с даугавпилчанами и мэром второго по величине города Латвии.
Кто вам платит? ⟩ Снос памятников в Даугавпилсе - говорим с местными и мэром
В ночь на понедельник, 31 октября, в Даугавпилсе демонтировали комплекс воинам советской армии в сквере Славы и стелу на улице 18 Ноября - памятник воинам 360-й стрелковой дивизии. Накануне демонтажа мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш распространил призыв возложить цветы и зажечь свечи у памятников перед их сносом. Многие откликнулись. Впоследствии принесенные цветы и свечи были перенесены на Братское кладбище. По заверениям полиции, в сквере Славы собралось чуть более 200 человек. Демонтажные работы сопровождались задержаниями. 37 человек были задержаны, большинство из них не подчинялись законным требованиям сотрудников полиции или находились в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
Гости эфира:
- Сергей Кузнецов - корреспондент Латгальской студии Latvijas Radio;
- Глеб Беляев - доцент, заведующий музыкальной кафедрой в Даугавпилсском университете;
- Андрей Элксниньш - мэр Даугавпилса.
Темы эфира:
- Почему снос памятников в Даугавпилсе резонировал больше, чем в Риге? Общее и различное в демонтажных процессах между столицей и вторым по величине городом Латвии;
- Ситуация на месте в ночь на понедельник - кто собрался в сквере Славы, были ли подстрекатели, жестко ли действовала полиция и где был мэр?
- Позиция и заявления самоуправления до, во время и после демонтажа памятников;
- Настроения в городе, вопросы, претензии и взаимные упреки в социальных сетях;
- Загадочная история с компанией, выполнившей работы, а также их стоимостью и финансированием.
Встречаемся в прямом эфире в 18:00 здесь или на страничке RUS TVNET в Facebook!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!