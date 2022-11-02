Видео ⟩ Недалеко от озера Лиласте грибник нашел в лесном бункере человеческие останки

Грибник Лаурис почувствовал в лесу неподалеку от озера Лиласте запах, похожий на трупный. Он подумал, что в бункере могут находиться человеческие останки. Лаурис снял видео и отправил его передаче.

"Там просто человек внутри. Когда входишь, запах просто сносит! Сразу начинает тошнить!" - рассказал Лаурис.

Стражи порядка о подозрительно пахнущем подземном бункере узнали из видео, которое грибник опубликовал в соцсетях, однако собственными силами это место они найти не смогли. В это время Лаурис с командой передачи отправились в лес, чтобы вместе дождаться полицию.

"Я у них изредка грибы покупаю. Женщина и мужчина, собака и коты у них были. Выглядели бомжами, около 40 лет. Они очень много пили. Иногда просили, чтобы привез им алкоголь", - рассказал Лаурис.