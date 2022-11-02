Недалеко от озера Лиласте в лесу у поселка Дивезери грибник обнаружил человеческие останки, сообщает передача 4. studija Латвийского телевидения.
Видео ⟩ Недалеко от озера Лиласте грибник нашел в лесном бункере человеческие останки
Грибник Лаурис почувствовал в лесу неподалеку от озера Лиласте запах, похожий на трупный. Он подумал, что в бункере могут находиться человеческие останки. Лаурис снял видео и отправил его передаче.
"Там просто человек внутри. Когда входишь, запах просто сносит! Сразу начинает тошнить!" - рассказал Лаурис.
Стражи порядка о подозрительно пахнущем подземном бункере узнали из видео, которое грибник опубликовал в соцсетях, однако собственными силами это место они найти не смогли. В это время Лаурис с командой передачи отправились в лес, чтобы вместе дождаться полицию.
"Я у них изредка грибы покупаю. Женщина и мужчина, собака и коты у них были. Выглядели бомжами, около 40 лет. Они очень много пили. Иногда просили, чтобы привез им алкоголь", - рассказал Лаурис.
Пока ждали полицию, команда передачи спустилась в бункер, и оператор заявил: "Запах есть, но как от тела животного!". Сначала они подумали, что это могут быть, например, останки мертвой косули. Однако, обойдя лагерь, команда передачи допустила, что покидали место в большой спешке. На столе даже оставили вареное яйцо.
Спустя две недели лагерь в Дивезерском лесу по-прежнему пуст и заброшен. Однако за это время здесь кто-то уже побывал, так как останки пропали.
Недалеко от лагеря на территории частной собственности были замечены люди. Встреченный там человек раскрыл некоторые факты:
"Там жил бездомный. Я, конечно, не знаю ни персонального кода, ничего про него, но он там жил, по рассказам местных, и, очевидно, это тот, кто погиб, так как полиция идентифицировала там человека, останки.
Они были идентифицированы у бункера пару недель назад", - рассказал встреченный житель.
Представитель Государственной полиции Алдис Свитриньш указал, что "после получения заявления от жителя полиция выехала на место происшествия и было выяснено, что в упомянутом бункере найден труп человека. Был начат уголовный процесс, назначены все необходимые экспертизы. Личность упомянутого лица на данный момент еще не установлена".
Тело умершего находилось в позе эмбриона, одежда также разложилась.
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