А были ли биолаборатории в Украине? Совбез ООН не принял резолюцию России

Москве не удалось набрать необходимых девяти голосов в Совете Безопасности для принятия проекта резолюции, основанного на бездоказательных утверждениях РФ о том, что США производят в Украине биологическое оружие. В проекте постановления предлагалось создать комиссию для расследования этих утверждений.

Проект резолюции поддержали только Россия и Китай, против проголосовали США, Великобритания и Франция, остальные 10 членов Совбеза воздержались - среди них Индия, Мексика, Ирландия и Норвегия.

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд назвала это мероприятие "колоссальной тратой времени", а претензии России - "выдуманными на ровном месте без каких-либо доказательств".

28 октября заместитель постпреда Украины в ООН Кристина Хайовишина заявила, что Россия требует созыва заседаний Совбеза ООН с целью распространения своей пропаганды и дезинформации, а также готовит провокации с применением боевых биологических веществ.

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