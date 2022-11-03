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Над Лиелварде пронесутся истребители: бояться не стоит

rus.tvnet.lv
Над Лиелварде пронесутся истребители: бояться не стоит
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Истребитель F-16 Fighting Falcon. Иллюстративное фото
Истребитель F-16 Fighting Falcon. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

В четверг и пятницу, 3 и 4 ноября, в светлое время суток над Лиелварде будут летать военные самолеты, сообщают Вооруженные силы Латвии (NBS) в Twitter.

Жители города могут слышать звуки, напоминающие взрывы - это обычное звуковое явление, когда самолет превышает скорость звука.

​NBS призывают жителей отнестись к происходящему с пониманием.

Даугавпилсский портал Chayka.lv сообщает об учениях Земессардзе в Латгале:

С 1 по 4 ноября и с 7 по 10 ноября в Фейманской волости: в учениях примут участие около 30 земессаргов. На военной технике они будут передвигаться по шоссе и лесным дорогам в светлое и темное время суток.

5 и 6 ноября в Краславском крае: будут передвигаться военная техника, солдаты и охрана со стрелковым оружием и средствами боевого обеспечения. В Приежмале будут использоваться учебные боеприпасы и средства имитации боя, которые издают шум, но не угрожают здоровью и жизни людей.

С 8 по 9 ноября в Озолайнской волости: в учениях примут участие около 15 военнослужащих, которые будут передвигаться по дорогам на военной технике.

На полигоне "Межа Мацкевичи" в Ваболской волости Аугшдаугавского края в ноябре пройдут учения солдат и земессаргов 3-й Латгальской бригады с использованием как стрельбища, так и территории полигона.

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