Над Лиелварде пронесутся истребители: бояться не стоит

Жители города могут слышать звуки, напоминающие взрывы - это обычное звуковое явление, когда самолет превышает скорость звука.

​NBS призывают жителей отнестись к происходящему с пониманием.

Даугавпилсский портал Chayka.lv сообщает об учениях Земессардзе в Латгале:

С 1 по 4 ноября и с 7 по 10 ноября в Фейманской волости: в учениях примут участие около 30 земессаргов. На военной технике они будут передвигаться по шоссе и лесным дорогам в светлое и темное время суток.

5 и 6 ноября в Краславском крае: будут передвигаться военная техника, солдаты и охрана со стрелковым оружием и средствами боевого обеспечения. В Приежмале будут использоваться учебные боеприпасы и средства имитации боя, которые издают шум, но не угрожают здоровью и жизни людей.

С 8 по 9 ноября в Озолайнской волости: в учениях примут участие около 15 военнослужащих, которые будут передвигаться по дорогам на военной технике.

На полигоне "Межа Мацкевичи" в Ваболской волости Аугшдаугавского края в ноябре пройдут учения солдат и земессаргов 3-й Латгальской бригады с использованием как стрельбища, так и территории полигона.

📅 3. un 4. novembrī diennakts gaišajā laikā virs Lielvārdes norisināsies gaisa kuģu pārlidojumi.



🔸 Aicinām iedzīvotājus izturēties ar sapratni. pic.twitter.com/rG1xlaTMdF — NBS (@Latvijas_armija) November 2, 2022