Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) хочет внедрить дополнительные меры безопасности для своих сотрудников, включая нательные камеры. Это вызвано недавним происшествием, когда водителю автомашины NMPD было нанесено несколько ранений острым предметом, передает Lsm.lv.
На сотрудника "скорой" напали: NMPD просит защиту на вызовах
Частые оскорбления и оказание противодействия действиям сотрудников службы со стороны пациентов в обычной работе даже не принимаются во внимание. Примерно в 100 случаях в течение года нападения на медиков были более серьезными. В одном из них пришлось задействовать даже спецназ, чтобы спасти медиков.
"Очень запоминающимся было нападение на одиноком хуторе, со стороны человека под действием одурманивающих веществ. Он напал на бригаду с вилами, сложилась очень опасная ситуация. А на прошлой неделе наш водитель получил несколько колотых ран в грудь. И это тоже произошло в очень уединенном месте, куда полиция смогла прибыть только через 20 минут. Все это время бригада находилась в темноте, ночью. В окрестностях не было ни домов, ни людей, и все могло закончиться даже более трагично", - рассказала глава NMPD Лиене Ципуле.
В настоящее время у сотрудников бригады есть SOS-кнопка для быстрой связи с оперативным диспетчерским пунктом, а с 2011 года автомобили оснащены камерами видеонаблюдения. Однако основная часть работы происходит вне автомобиля. Поэтому в настоящее время служба разрабатывает предложения по защите медиков, когда они в одиночку отправляются в небезопасную среду.
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