На сотрудника "скорой" напали: NMPD просит защиту на вызовах

Частые оскорбления и оказание противодействия действиям сотрудников службы со стороны пациентов в обычной работе даже не принимаются во внимание. Примерно в 100 случаях в течение года нападения на медиков были более серьезными. В одном из них пришлось задействовать даже спецназ, чтобы спасти медиков.

"Очень запоминающимся было нападение на одиноком хуторе, со стороны человека под действием одурманивающих веществ. Он напал на бригаду с вилами, сложилась очень опасная ситуация. А на прошлой неделе наш водитель получил несколько колотых ран в грудь. И это тоже произошло в очень уединенном месте, куда полиция смогла прибыть только через 20 минут. Все это время бригада находилась в темноте, ночью. В окрестностях не было ни домов, ни людей, и все могло закончиться даже более трагично", - рассказала глава NMPD Лиене Ципуле.

В настоящее время у сотрудников бригады есть SOS-кнопка для быстрой связи с оперативным диспетчерским пунктом, а с 2011 года автомобили оснащены камерами видеонаблюдения. Однако основная часть работы происходит вне автомобиля. Поэтому в настоящее время служба разрабатывает предложения по защите медиков, когда они в одиночку отправляются в небезопасную среду.