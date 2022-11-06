Почему советские памятники в Даугавпилсе сносили ночью и где в это время был мэр, а также кто заплатил за демонтаж? На эти вопросы в эфире передачи "Кто вам платит?" ответил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.
Почему памятники в Даугавпилсе сносили ночью и где был мэр? Отвечает Андрей Элксниньш
Мэр Даугавпилса пояснил, что причины, почему советские памятники сносили ночью - очень просты: "Та территория, которая находится напротив коммунальных кладбищ - это центральный транспортный узел. И были бы определенного рода ограничения в движении, что создало бы неудобства. Это во-первых. Что касается обелиска в сквере Славы, то он находится напротив лицея. С точки зрения общественного порядка было решено, что сносить памятник на глазах у детей, когда они находятся на уроках - не совсем нормальное явление".
По словам мэра, изначально работы по демонтажу должны были закончиться до 9 утра понедельника, 31 октября, но строители закончили работать только к середине дня. Это связано с тем, что рабочие пытались не повредить памятник при демонтаже, отметил мэр.
Вопрос "где мэр?" волновал многих жителей Даугавпилса, которые следили за демонтажем памятников. Андрей Элксниньш в эфире "Кто вам платит?" рассказал, что он "присутствовал при демонтаже" и контролировал процесс вывоза цветов, которые приносили люди.
"Мэр был совсем рядом. Мэр был отчасти на месте.
После 23 часов меня там уже не было. Мы вели контроль за тем, как увозят цветы, также шла работа над координацией между Государственной полицией и муниципальной полицией", - сказал он.
Элксниньш отметил, что по рекомендации правоохранительных органов он не мог долго находиться на месте работ, чтобы не вызвать лишних провокаций со стороны жителей.
"Это было одно из условий, чтобы меня там не было. Была информация о том, что кто-то собирается приехать, кто-то собирается провоцировать. Тот салют, который был запущен, по определенным версиям, был предназначен в том числе, чтобы по работникам полиции пострелять.
Мое присутствие могло быть воспринято как призыв к действию. И призыв к тому, чтобы еще больше людей пришло бы на это место", - заявил мэр Даугавпилса.
По словам Элксниньша, Даугавпилс не оплачивал демонтаж советских памятников.
"Город не потратил ни копейки", - в эфире "Кто вам платит?" заявил мэр.
Элксниньш пояснил, что цена за демонтаж, которая была определена предварительно, составила 350 000 евро. Даугавпилс провел открытую публичную закупку и получил два предложения - около 80 000 евро и 57 000 евро. Данный вопрос был вынесен на заседание городской думы, и депутаты городской думы проголосовали против выделения средств на демонтаж.
Несмотря на это, работы по демонтажу были проведены, и затраты составили 40 700 евро. "50% этой суммы оплатит государство. О том, что будет со второй половиной суммы, станет известно после решения Конституционного суда", - сказал Элксниньш. (Ранее Даугавпилсская дума подала в Конституционный суд иск о возбуждении дела о соответствии Закона о демонтаже Конституции Латвии. Решение суда о возможности приступить к рассмотрению иска ожидается 26 ноября. - Прим. ред.)
Сразу после демонтажа стало известно, что работы проводила не компания Zeļļi Z, которая выиграла конкурс. Мэр города прокомментировал эту ситуацию так:
"Так ей и надо. Это была та компания, которая хотела реализовать демонтаж за 57 000 евро.
Решением думы мы отказали им выделить финансирование, но здесь проблема не в той компании или той ситуации. Здесь проблема в некачественной журналистике. Не до конца прочитали, не до конца изучили. Ну, я понимаю, что они хотели заработать".
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