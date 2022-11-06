Почему памятники в Даугавпилсе сносили ночью и где был мэр? Отвечает Андрей Элксниньш

Элксниньш отметил, что по рекомендации правоохранительных органов он не мог долго находиться на месте работ, чтобы не вызвать лишних провокаций со стороны жителей.

"Это было одно из условий, чтобы меня там не было. Была информация о том, что кто-то собирается приехать, кто-то собирается провоцировать. Тот салют, который был запущен, по определенным версиям, был предназначен в том числе, чтобы по работникам полиции пострелять.

Мое присутствие могло быть воспринято как призыв к действию. И призыв к тому, чтобы еще больше людей пришло бы на это место", - заявил мэр Даугавпилса.

По словам Элксниньша, Даугавпилс не оплачивал демонтаж советских памятников.

"Город не потратил ни копейки", - в эфире "Кто вам платит?" заявил мэр.

Элксниньш пояснил, что цена за демонтаж, которая была определена предварительно, составила 350 000 евро. Даугавпилс провел открытую публичную закупку и получил два предложения - около 80 000 евро и 57 000 евро. Данный вопрос был вынесен на заседание городской думы, и депутаты городской думы проголосовали против выделения средств на демонтаж.

Несмотря на это, работы по демонтажу были проведены, и затраты составили 40 700 евро. "50% этой суммы оплатит государство. О том, что будет со второй половиной суммы, станет известно после решения Конституционного суда", - сказал Элксниньш. (Ранее Даугавпилсская дума подала в Конституционный суд иск о возбуждении дела о соответствии Закона о демонтаже Конституции Латвии. Решение суда о возможности приступить к рассмотрению иска ожидается 26 ноября. - Прим. ред.)

Сразу после демонтажа стало известно, что работы проводила не компания Zeļļi Z, которая выиграла конкурс. Мэр города прокомментировал эту ситуацию так:

"Так ей и надо. Это была та компания, которая хотела реализовать демонтаж за 57 000 евро.

Решением думы мы отказали им выделить финансирование, но здесь проблема не в той компании или той ситуации. Здесь проблема в некачественной журналистике. Не до конца прочитали, не до конца изучили. Ну, я понимаю, что они хотели заработать".

Весь эфир - по ссылке: