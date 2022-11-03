Инфлюенсер Майя Арманева будет работать в Сейме, но помощником депутата

В настоящее время Арманева имеет право на так называемый мягкий мандат. Она пояснила: "Если депутат уйдет в отставку или один из них пойдет выше - министром, я следующей стану депутатом, потому что у нас четыре депутата из Риги проходят, а я осталась пятой.

А пока я буду работать здесь, в Сейме, как помощник депутата. Отличное начало, можно будет многому научиться, а также будет возможность помочь.

У кого больше работы - у депутата или его помощника, мы еще увидим".

Как ранее сообщалось, лидером списка партии "Латвия на первом месте" в Риге был председатель партии Айнар Шлесерс, в Видземе под первым номером стартовала бывший депутат Сейма Линда Лиепиня, а в Латгале - член правления партии, экс-премьер Вилис Криштопанс.

Лидером партийного списка в Курземе была депутат Сейма Рамона Петравича, а в Земгале - член правления LPV Эдмунд Зивтиньш.

Кандидатами по рижскому списку также выступили: депутат Рижской думы, руководитель партии "Честь служить Риге" Олег Буров, депутат Юрмальской думы Роман Межецкис, преподаватель Балтийской Международной академии Раймонд Рубловскис, бывший заместитель начальника Полиции безопасности Юрис Лейтиетис и руководитель юридического отдела SIA Nord Snus Карина Плауде.

В столице баллотировались в Сейм председатель правления Латвийской ассоциации блогеров и инфлюенсеров Майя Арманева, пастор церкви Kristus pasaulei Марцис Енцитис, менеджер по связям с общественностью Шлесерса Сандрис Точс, член правления SIA Prana energy Янис Плявиньш и другие.