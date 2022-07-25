Партия Шлесерса намерена ликвидировать Конституционный суд из-за решения по однополым союзам

"Прекратим деятельность Конституционного суда, потому что он в своих решениях придерживается политических позиций, а не руководствуется основным законом страны", - заявили представители партии СМИ.

Как сказано в распространенном для СМИ заявлении, такая позиция является следствием решения Конституционного суда от 12 ноября 2020 года, "в котором суд действовал политически, расширив понятие "семьи" и сделав написанное в Конституции "пустым звуком". Партия напоминает, что на основании этого судебного решения Административный суд уже принял решение о признании однополых браков, а Министерство юстиции подготовило и представило в Сейм законопроект о гражданском союзе, который фактически легализует однополые браки.

"Такой вердикт Конституционного суда вызвал возмущение консервативной части общества. Речь идет о статье 110 Конституции, которая гласит, что "брак заключается между мужчиной и женщиной", и о добровольном толковании и игре суда с понятиями семьи и брака, что наряду с про-ЛГБТ-партиями и ультралиберальным президентом Эгилом Левитсом, давило на Сейм с целью признания однополых браков, что, впрочем, не удалось, - пишут представители партии. - Суд принял это решение, чтобы, основываясь на идее равенства, сознательно изменить стереотипы общества о гендерных ролях в таком важном институте, как семья".

Эту ситуацию ясно описал и председатель Конституционного суда Алдис Лавиньш, который не поддержал это решение, заявив в своем особом мнении: "Конституционный суд, интерпретируя оспариваемую норму в правовой действительности, создал много правовых неопределенностей".

LPV едина с председателем суда в том, что судебная власть не является властью, избираемой большинством граждан, а потому не должна была руководствоваться политическими соображениями.

"Конституционный суд не должен узурпировать власть народа. Это грубое нарушение принципа разделения властей, - подчеркивают представители партии. - Основы демократического государства основаны на указанном принципе, поскольку он защищает граждан от злоупотребления властью и властного произвола. Таким образом, Конституционный суд вмешался в компетенцию парламента, поскольку государство может уравнять однополый союз с браком или семьей только внесением изменений в статью 110 Конституции двумя третями голосов Сейма или всенародным голосованием".

Выборы в 14-й Сейм назначены на субботу, первое октября.