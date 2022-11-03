Бывший премьер Пакистана Имран Хан ранен, его автоколонну обстреляли во время марша протеста

Члены партии бывшего премьера сообщают, что в результате стрельбы ранено еще четыре человека.

Один из нападавших застрелен, сообщил агентству Франс пресс помощник экс-премьера Рауф Хасан. "Еще один мужчина задержан полицией", - добавил он. По его словам, огонь велся из толпы.

Еще один партиец, Асад Умар, сообщил Рейтер, что стреляли из автоматического оружия.

По данным пакистанских СМИ, 70-летний политик доставлен в больницу в Лахоре, его состояние не вызывает опасений у медиков.

"Это было покушение на него, попытка политического убийства", - заявил Франс пресс Рауф Хасан.

Марш протеста из Лахора в Исламабад начался в минувшую пятницу. В течение всей акции грузовик вез на буксире грузовой контейнер, и Хан каждый день забирался на него и произносил речи перед собравшимися жителями городов и сёл по маршруту шествия.