СМИ сообщают, что на тещу российского певца и актера Алексея Воробьева совершено нападение. Женщину избили, приковали наручниками к лестнице и ограбили, пишет StarHit.ru.
Избили тещу певца Алексея Воробьева. Ее приковали наручниками к лестнице
Избили тещу певца Алексея Воробьева. Ее приковали наручниками к лестнице
Злоумышленники ворвались в дом 57-летней Виктории Челышевой и вынесли драгоценности на сумму 10 миллионов рублей (164 тысячи евро).
Известно, что грабители были в масках клоунов. Они избили тещу Алексея Воробьева и приковали ее наручниками к перилам лестницы.
Сейчас женщина в порядке, она восстанавливается после пережитого шока. Возбуждено уголовное дело. Стражи порядка пытаются установить личности преступников, чтобы объявить их в розыск.
Пострадавшая Виктория Челышева является вдовой миллиардера Юлия Челышева и матерью звезды шоу "Холостяк" Татьяны Челышевой. В 2020 году ее дочь родила сына Даниэля Адама. Ребенка Алексей Воробьев признал.
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