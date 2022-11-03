В четверг, 3 ноября, из российского плена освобождены еще 107 украинских военных, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Россия и Украина обменялись пленными по формуле 107 на 107
Россия и Украина обменялись пленными по формуле 107 на 107
Среди них 74 солдата, защищавших завод "Азовсталь", который был последним оплотом защитников Мариуполя.
Многие из освобожденных заключенных имеют боевые ранения, а у некоторых даже ампутированы конечности. Один из освобожденных был ранен в результате взрыва, устроенного российскими военными в лагере в Еленовке, где находились бойцы полка специального назначения "Азов".
Среди освобожденных - представители украинской армии, ВМФ, Нацгвардии, Пограничной службы, полиции, Государственной специальной транспортной службы и Нацгвардии, в том числе трое бойцов "Азова".
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