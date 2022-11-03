Пт, 4.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 107 на 107

rus.tvnet.lv
Россия и Украина обменялись пленными по формуле 107 на 107
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Обмен военнопленными
Обмен военнопленными Фото: Reuters/ScanPix

В четверг, 3 ноября, из российского плена освобождены еще 107 украинских военных, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Среди них 74 солдата, защищавших завод "Азовсталь", который был последним оплотом защитников Мариуполя.

Многие из освобожденных заключенных имеют боевые ранения, а у некоторых даже ампутированы конечности. Один из освобожденных был ранен в результате взрыва, устроенного российскими военными в лагере в Еленовке, где находились бойцы полка специального назначения "Азов".

Среди освобожденных - представители украинской армии, ВМФ, Нацгвардии, Пограничной службы, полиции, Государственной специальной транспортной службы и Нацгвардии, в том числе трое бойцов "Азова".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх