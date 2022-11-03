Великобритания: Россия забирает бронетехнику из резервов Беларуси

За последние недели Россия получила не менее сотни танков и БМП из резервов Беларуси.

По данным Великобритании, потери российской бронетехники в Украине в середине октября превышали в среднем 40 единиц в сутки. Потери увеличились с учетом проведенного ВСУ контрудара по нескольким направлениям, сообщает "Медуза".

Как подчеркивают в Минобороны Великобритании, бронетехника и артиллерийские части занимают центральное место в военной стратегии России. В настоящее время российские войска в Украине испытывают серьезные трудности, учитывая неспособность адекватно компенсировать большие потери боевой техники и нехватку артиллерийских снарядов.

Минобороны России пока не сообщает о потерях техники в войне против Украины.

Генштаб ВСУ сообщает, что 3 ноября Россия потеряла в Украине более 8000 единиц бронетехники.

С другой стороны, данные независимого аналитического проекта Oryx показывают, что Россия потеряла в Украине более 7500 единиц техники.

Между тем, американская газета The Wall Street Journal сообщила в начале октября, что Россия оставила в Украине больше техники и оружия, чем было передано Украине ни одной западной страной во время войны.

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