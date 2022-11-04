После выборов повысился рейтинг всех прошедших в Сейм партий

Составленные SKDS по заказу Латвийского телевидения в октябре партийные рейтинги свидетельствуют, что наибольшую поддержку имеет "Новое Единство" - 17,1%, что почти на четыре процентных пункта больше, чем в сентябре.

Аналогичный рост у Союза зеленых и крестьян (СЗК), который находится на втором месте с 11,6%.

Национальное объединение получило поддержку 7,9% респондентов, "Объединенный список" - 7,5%, "Прогрессивные" - 7,1%, "За стабильность!" - 5,6%, а "Латвия на первом месте" - 4,5% респондентов.

При этом все политические силы, не преодолевшие 5-процентный барьер на выборах в Сейм, испытали снижение рейтинга в октябре.

Это не стало неожиданностью, как и рост готовности участвовать в выборах, отмечают опрошенные эксперты.

"Когда общественное пространство недвусмысленно венчает кого-то лаврами победителя, этот срок составляет три месяца. Партия становится более популярной, чем раньше. В течение трех месяцев эффект стирается.

И наоборот - если публичное пространство воспринимает кого-то в качестве проигравшего, то заметно падает и его популярность", - так оценил результаты исследования руководитель исследовательского центра SKDS, социолог Арнис Кактиньш.