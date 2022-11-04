Президент Эгил Левитс в пятницу в официальном издании Latvijas Vēstnesis провозгласил закон о самоуправлениях, принятый Сеймом после повторного рассмотрения.
Левитс провозгласил закон о местном самоуправлении
Президент подчеркнул, что теперь создана основа для того, чтобы в каждом самоуправлении могли быть сформированы советы жителей, а местные сообщества могли быть институционально организованы и представлены в структуре самоуправления.
В Twitter президент отметил, что будущее будет зависеть от того, как каждое самоуправление внедрит нормы этого закона, насколько умело воспользуется заложенной в законе свободой действий и насколько мотивированными будут сами местные сообщества - будут ли они требовать реализации прав, содержащихся в законе, и сумеют ли ими воспользоваться.
Официальное издание Latvijas Vēstnesis опубликовало комментарий президента к статье 58 закона о самоуправлениях, в которой речь идет о советах жителей.
Левитс обращает внимание на то, что в ходе реализации административно-территориальной реформы он предлагал сохранить за местными сообществами право непосредственно избирать своих представителей, которые могли бы представлять интересы местного сообщества в общении с самоуправлением. Это обеспечило бы возможность решать вопросы местного значения, затрагивающие интересы конкретного местного сообщества.
По мнению президента, такой механизм был необходим, чтобы не допустить образования эффекта окраины в более крупных самоуправлениях и сохранить максимальную приближенность органов, представляющих интересы избирателей, к самим местным сообществам.
Левитс подчеркнул, что согласно статье 58 в самоуправлении могут создаваться консультативные органы самоуправления - советы жителей, которые обеспечат представительство интересов жителей местных сообществ и развитие территории самоуправления, содействуя взаимному сотрудничеству и согласованности действий жителей на общее благо.
Президент поясняет, что закон не только наделяет самоуправления правом создавать советы жителей, но по сути возлагает на них обязанность по созданию таких консультативных органов.
Как сообщалось, 20 октября Сейм повторно принял в окончательном чтении новый закон о самоуправлениях, внеся в него поправки, касающиеся советов жителей, в соответствии с предложением президента.
Закон вступит в силу 1 января 2023 года.
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