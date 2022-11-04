Левитс провозгласил закон о местном самоуправлении

Президент подчеркнул, что теперь создана основа для того, чтобы в каждом самоуправлении могли быть сформированы советы жителей, а местные сообщества могли быть институционально организованы и представлены в структуре самоуправления.

В Twitter президент отметил, что будущее будет зависеть от того, как каждое самоуправление внедрит нормы этого закона, насколько умело воспользуется заложенной в законе свободой действий и насколько мотивированными будут сами местные сообщества - будут ли они требовать реализации прав, содержащихся в законе, и сумеют ли ими воспользоваться.

Официальное издание Latvijas Vēstnesis опубликовало комментарий президента к статье 58 закона о самоуправлениях, в которой речь идет о советах жителей.

Левитс обращает внимание на то, что в ходе реализации административно-территориальной реформы он предлагал сохранить за местными сообществами право непосредственно избирать своих представителей, которые могли бы представлять интересы местного сообщества в общении с самоуправлением. Это обеспечило бы возможность решать вопросы местного значения, затрагивающие интересы конкретного местного сообщества.