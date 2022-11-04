На этой неделе в Адажском, Саласпилсском и Сигулдском краях были избраны новые мэры, так как прежние главы самоуправлений стали депутатами 14-го Сейма, пишет Diena.
Новые мэры и коалиции: как изменилась власть в городах после выборов в Сейм
Вчера в Кулдиге также прошли выборы председателя, но у лидирующей партии не хватило голосов, чтобы утвердить Инесе Асташевску ("Для Кулдигского края"), так как одна из представительниц этой политической силы - Неллия Клейнберга - не смогла присутствовать на собрании из-за болезни.
В Саласпилсе революции не произошло, но в Адажи и Сигулде ситуация несколько иная. В Адажи образовалась новая коалиция: прежний оппозиционный Латвийский крестьянский союз (ЛКС) стал партнером Латвийского объединения регионов (LRA), получившего пост председателя думы, а все прежние союзники оказались в оппозиции.
В свою очередь, избранная на пост председателя Сигулдской краевой думы Лига Саусиня, баллотировавшаяся на муниципальных выборах от единого списка НО/ЛОР/ЛЗП, вышла из ЛОР.
Уже во вторник, когда депутаты 14-го Сейма собрались на первую сессию, в том числе предыдущий мэр Адажского края Марис Спринджукс (Объединенный список, ЛОР) и оппозиционный депутат Дайга Миериня (ЛКС), в Адажи было избрано новое руководство края. Председателем краевой думы стала заместитель М. Спринджукса Карина Микелсоне, получившая поддержку 12 депутатов.
В кресле председателя Сигулдской краевой думы отныне тоже будет сидеть бывший вице-мэр Лига Саусиня. Очень быстро и без особых обсуждений в четверг утром получила нового председателя и и Саласпилсская краевая дума, которой до сих пор руководил избранный в 14-й Сейм Раймонд Чударс ("Новое Единство"). Все 11 присутствовавших депутатов проголосовали за его нынешнего заместителя по вопросам экономики и развития инфраструктуры Райвиса Анспакса ("Новое Единство").
Неожиданностью стали вчерашние выборы в Кулдиге. Здесь, в отличие от вышеупомянутых муниципалитетов, были выдвинуты две кандидатуры:
директор Кулдигской средней школы им. Вилиса Плудониса Инесе Асташевска была выдвинута партией предыдущего председателя думы, ныне депутата 14-го Сейма, Инги Берзини, "Для Кулдигского края", которая имеет восемь мандатов из 15. На муниципальных выборах Асташевска заняла второе место после Берзини. Оппозиция во имя "честной конкуренции" выдвинула депутата и бизнесмена Кристину Ансоне (НО). Обе получили по семь голосов "за" и семь "против".
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