Новые мэры и коалиции: как изменилась власть в городах после выборов в Сейм

В кресле председателя Сигулдской краевой думы отныне тоже будет сидеть бывший вице-мэр Лига Саусиня. Очень быстро и без особых обсуждений в четверг утром получила нового председателя и и Саласпилсская краевая дума, которой до сих пор руководил избранный в 14-й Сейм Раймонд Чударс ("Новое Единство"). Все 11 присутствовавших депутатов проголосовали за его нынешнего заместителя по вопросам экономики и развития инфраструктуры Райвиса Анспакса ("Новое Единство").

Неожиданностью стали вчерашние выборы в Кулдиге. Здесь, в отличие от вышеупомянутых муниципалитетов, были выдвинуты две кандидатуры:

директор Кулдигской средней школы им. Вилиса Плудониса Инесе Асташевска была выдвинута партией предыдущего председателя думы, ныне депутата 14-го Сейма, Инги Берзини, "Для Кулдигского края", которая имеет восемь мандатов из 15. На муниципальных выборах Асташевска заняла второе место после Берзини. Оппозиция во имя "честной конкуренции" выдвинула депутата и бизнесмена Кристину Ансоне (НО). Обе получили по семь голосов "за" и семь "против".