The Times: Начать войну Путина убедили Патрушев и Бортников

Издание опубликовало фрагменты из готовящейся к выходу книги Оуэна Мэттьюза, которая среди прочего основана на беседах с представителями России, знакомыми с условиями подготовки войны.

Как указывает автор, Патрушев, Бортников и другие близкие им по взглядам представители силовых структур РФ были уверены, что необходим превентивный удар по Украине, утверждая, что это нужно, чтобы спасти Россию от якобы возрастающих стратегических угроз со стороны Запада.

Среди тех, кто непосредственно готовил вторжение, кроме Патрушева, Бортникова и самого Путина упомянут и министр обороны Сергей Шойгу. Однако у него была роль не идеолога, а исполнителя, кроме того, он иногда проявлял колебание.

Патрушев был самой важной фигурой в ближайшем окружении Путина.

Издание указывает на важную роль, которую сыграла изоляция президента России после начала пандемии Covid-19 - круг людей, с которыми консультировался Путин, значительно сузился, и те, кто был убежден в необходимости ввести контроль над Украиной, чтобы бороться с Западом, оказались в большинстве.