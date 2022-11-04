Известно, в каких комиссиях планируют работать депутаты от "Прогрессивных"

Что касается населения Латвии, то принятые правительством механизмы поддержки для смягчения последствий энергетического кризиса должны быть усилены в бюджетном пакете на следующий год, подчеркнул лидер партии.

"Прогрессивные" также будут работать над привлечением инвестиций для производства технологий возобновляемой энергии, заявил председатель фракции.

Бришкенс также сообщил, что партия встанет на стражу рисков коррупции в акционерных обществах с государственными долями капитала.

В качестве еще одного важного направления деятельности партии Бришкенс указал область прав человека. Парламентарий подчеркнул, что ратификация Стамбульской конвенции не является политическим вопросом - она включает в себя широкий спектр инструментов для борьбы с насилием. Для "Прогрессивных" все семьи равны, заявил политик, отметив, что другие партии придерживаются иного мнения, но по вопросу о правах человека, несмотря на противоречия в парламенте, партия продолжит сотрудничество с "Новым Единством". В связи с этим Бришкенс также упомянул закон о гражданском союзе, отметив, что Национальное объединение пытается создать "обходные пути" относительно решения Конституционного суда.

Партия также выступает за продвижение плана развития Риги и поощрения других инвестиций в экономику страны, в том числе за продвижение зеленого курса, в связи с чем партия отмечает, что эта инициатива является возможностью, а не угрозой для Латвии.

По словам Бришкенса, "Прогрессивные" также решительно выступают за целенаправленное развитие промышленной политики. В качестве примера парламентарий привел природные преимущества страны для инновационного использования древесины в строительстве и других отраслях. Кроме того, у Латвии также есть возможности стать лидером в области кибербезопасности, а также посредством проекта Rail Baltica разработать интеллектуальную и оцифрованную транспортную структуру, повысив конкурентоспособность латвийских городов, сказал политик.