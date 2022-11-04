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В единственном в Латвии автомобильном туннеле введут ограничения на движение

rus.tvnet.lv
В единственном в Латвии автомобильном туннеле введут ограничения на движение
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Плявиньская ГЭС
Плявиньская ГЭС Фото: Evija Trifanova/LETA

Со следующей недели будут введены ограничения движения в туннеле Плявиньской гидроэлектростанции (ГЭС), сообщает агентство LETA.

Чтобы обеспечить непрерывное качество и эффективность освещения в туннеле Плявиньской ГЭС, в нем будет произведена замена освещения - будут продолжены работы, начатые в августе.

В связи с этим, со вторника, 8 ноября, по 2 декабря в туннеле Плявиньской ГЭС установлены ограничения на движение автотранспорта. В частности, движение будет организовано по одной полосе.

Этот туннель - единственный автомобильный туннель в Латвии. После установки новых LED-ламп улучшится качество освещения. Новые светильники - более энергоэффективные и потребляют меньше энергии. Всего в туннеле будет заменено 200 светильников.

Заказчик работ - предприятие Latvenergo.

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