Со следующей недели будут введены ограничения движения в туннеле Плявиньской гидроэлектростанции (ГЭС), сообщает агентство LETA.
В единственном в Латвии автомобильном туннеле введут ограничения на движение
В единственном в Латвии автомобильном туннеле введут ограничения на движение
Чтобы обеспечить непрерывное качество и эффективность освещения в туннеле Плявиньской ГЭС, в нем будет произведена замена освещения - будут продолжены работы, начатые в августе.
В связи с этим, со вторника, 8 ноября, по 2 декабря в туннеле Плявиньской ГЭС установлены ограничения на движение автотранспорта. В частности, движение будет организовано по одной полосе.
Этот туннель - единственный автомобильный туннель в Латвии. После установки новых LED-ламп улучшится качество освещения. Новые светильники - более энергоэффективные и потребляют меньше энергии. Всего в туннеле будет заменено 200 светильников.
Заказчик работ - предприятие Latvenergo.
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