Молодежь Латвии больше доверяет правительству, чем люди старше

Правительству доверяют 25% жителей Латвии, что ниже среднего показателя по ОЭСР. С другой стороны, в возрастной группе от 18 до 29 лет государственному управлению доверяют 28% жителей Латвии.

Административными услугами в стране довольны 61% жителей Латвии, что близко к среднему показателю по ОЭСР - 63%.

64% жителей Латвии считают, что информацию об административных процессах в Латвии легко найти. Пратс отметила, что по этому показателю Латвия близка к среднему уровню ОЭСР.

25% латвийского общества убеждены, что правительство готово реагировать на будущие пандемии, что намного ниже среднего показателя по ОЭСР - 49%.

26% жителей Латвии считают, что государственная политика изменилась бы, если бы против нее возражало большинство общества, а 14% считают, что имеют какое-то влияние на процесс принятия решений правительством. Это на 16 процентных пунктов ниже, чем в среднем по ОЭСР.

Председатель правления Латвийского союза бизнеса Эдуард Филиппов заявил, что необходимо улучшать сотрудничество между предпринимателями и государственным управлением, а также укреплять взаимное доверие.

По словам представителя Латвийской торгово-промышленной палаты Яниса Лиелпетериса, есть ощущение, что низкие показатели доверия политикам не мотивируют это доверие повышать. Более того, они используются для принятия очередного непопулярного решения.

Лиелпетерис отметил, что показатели общественного доверия не улучшились, особенно после экономического кризиса 2008 года.

В ходе презентации неоднократно отмечалась роль СМИ в обеспечении общественного доверия. Например, Лиелпетерис заявил, что СМИ должны активнее освещать не только проблемы предприятий, но и их достижения. Необходимо более активно информировать общество об экономической среде в целом.