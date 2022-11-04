Видео ⟩ Под Талси волки устроили драку с домашней собакой

Инцидент произошел в небольшом городке Гибзде на севере Курземе. Система видеонаблюдения одного из домов зафиксировала борьбу волка с собакой, а очевидцы рассказали остальные подробности.

Сначала два хищника обследовали пастбище крупного рогатого скота. Коровы разволновались и бегали по загону направо и налево. После этого волки вышли из вольера и пошли дальше по улице Гибзде. У входа во двор дома один из волков остановился и стал нюхать траву в том месте, где собака могла пометить территорию. Собака, помесь кавказской и немецкой овчарки, выбежала со двора и напала на волков. Крупный хищник сбежал, а маленький остался сражаться.

Драка длилась довольно давно. Хозяйка дома наблюдала за происходящим из окна и сначала подумала, что их собака подралась с соседским псом, хотя обычно она очень спокойна.

Сообщается, что собака в драке не пострадала и получила всего несколько незначительных царапин, однако животное пережило большой стресс.

Охотник Гатис Панавс сообщил, что ситуация, когда волки беспрепятственно входят в населенный пункт среди бела дня, ненормальна.

"Нужно организовать охоту на волков на прилегающих территориях", - сказал опытный охотник.

По его словам, недавно на ферме в полукилометре от места происшествия волки покусали 20 овец. "Вероятно, где-то поблизости волчье логово. Оно в охотничьих угодьях другого куба и попасть в это место очень сложно. Там река, крутой берег, и именно там волки укрылись. Доступ к этому месту очень затруднен. Но лимит на охоту на волков так быстро иссекает, что непонятно, получится ли получить разрешение до тех пор, пока не выпадет снег", - сказал охотник.