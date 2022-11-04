В 2018 году в Дреймани Екабпилсского края произошло ДТП по вине пьяного водителя. В трагическом ДТП погибли три человека, в том числе девочка моложе трех лет. Виновного приговорили к шести годам лишения свободы, однако позже потерпевшие были удивлены, увидев виновника ДТП на отдыхе, сообщает передача 4. studija на LTV.
По вине пьяного водителя погибли трое, но еще два года он оставался на свободе. Почему?
В решении Земгальского районного суда от 11 марта 2019 года говорится: "Ингус Й. управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и нарушил правила дорожного движения, в результате чего погибли несколько человек. Концентрация этилового спирта в его крови составила 3,26 промилле, в моче - 3,60 промилле".
Марта, родственница погибшего, со слезами на глазах следила за развлечениями пьяного водителя в соцсетях - на свадьбе друзей. Между тем, дело о ДТП рассматривалось тремя разными судебными инстанциями.
"Мы выдержали три процесса, в которых было только одно решение - шесть лет лишения свободы и лишение прав на семь лет. Казалось, все уже позади, хотя эти процессы длились два года. Последний суд был 18 февраля 2020 года, где его и приговорили к шести годам, что, на наш взгляд, очень мало для смерти трех человек", - сказала Марта.
Летом этого года, просматривая в соцсетях видео концерта под открытым небом, Марта заметила осужденного водителя.
Женщина выразила недоумение: "Как же так, неужели его действительно выпустили из тюрьмы? Может быть, его вообще не арестовывали. Мы с сестрой начали выяснять, позвонили в полицию, сообщили, что человека, возможно, вообще не задержали. На что нам сказали, что этого не может быть".
Судья Земгальского районного суда Лига Балтмане-Зепа заявила программе, что это первый подобный случай в этом суде. По вышеуказанному делу суд направил решение на исполнение Кулдигскому участку Государственной полиции с просьбой доложить об исполнении приговора, и это "итак всегда делается".
"По конкретному делу от полиции ничего не поступало, и правда, мы действительно не заметили, что по конкретному делу возникла такая проблема", - пояснила судья.
Полиция должна была убедиться, что приговор исполнен, а виновный посажен за решетку. Полиция не выполнила указания суда, суд не заметил бездействия, осужденный так и не был заключен под стражу.
"Это решение было отдано на исполнение одному человеку, который не выполнил свою работу должным образом и ушел из полиции, не передав, обязанности другим офицерам", - рассказала Марта.
Полиция признала, что в действиях сотрудников отдела криминальной полиции Кулдигского участка имеются явные признаки дисциплинарного нарушения, однако, как говорится в ответе Курземского управления полиции на заявление, "также установлено, что со дня совершения дисциплинарного проступка прошло более двух лет, поэтому срок для привлечения сотрудников к дисциплинарной ответственности истек, а указанные должностные лица больше не работают в полиции. Их привлечение к ответственности невозможно".
Также подчеркивалось, что 12 сентября, спустя более чем два года после вступления приговора в законную силу, пьяный водитель был посажен за решетку, поэтому пострадавшие должны простить халатность сотрудников полиции. Однако этот ответ полиции был обжалован, а материалы отправлены в Управление внутреннего контроля Госполиции для оценки.
Видео: Сюжет передачи 4.studija (на латышском языке)
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!