По вине пьяного водителя погибли трое, но еще два года он оставался на свободе. Почему?

Судья Земгальского районного суда Лига Балтмане-Зепа заявила программе, что это первый подобный случай в этом суде. По вышеуказанному делу суд направил решение на исполнение Кулдигскому участку Государственной полиции с просьбой доложить об исполнении приговора, и это "итак всегда делается".

"По конкретному делу от полиции ничего не поступало, и правда, мы действительно не заметили, что по конкретному делу возникла такая проблема", - пояснила судья.

Полиция должна была убедиться, что приговор исполнен, а виновный посажен за решетку. Полиция не выполнила указания суда, суд не заметил бездействия, осужденный так и не был заключен под стражу.

"Это решение было отдано на исполнение одному человеку, который не выполнил свою работу должным образом и ушел из полиции, не передав, обязанности другим офицерам", - рассказала Марта.

Полиция признала, что в действиях сотрудников отдела криминальной полиции Кулдигского участка имеются явные признаки дисциплинарного нарушения, однако, как говорится в ответе Курземского управления полиции на заявление, "также установлено, что со дня совершения дисциплинарного проступка прошло более двух лет, поэтому срок для привлечения сотрудников к дисциплинарной ответственности истек, а указанные должностные лица больше не работают в полиции. Их привлечение к ответственности невозможно".

Также подчеркивалось, что 12 сентября, спустя более чем два года после вступления приговора в законную силу, пьяный водитель был посажен за решетку, поэтому пострадавшие должны простить халатность сотрудников полиции. Однако этот ответ полиции был обжалован, а материалы отправлены в Управление внутреннего контроля Госполиции для оценки.

Видео: Сюжет передачи 4.studija (на латышском языке)