Выборы в США: кого выбирают, кто победит и на что это повлияет

Дональд Трамп официально еще не объявлял о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года, но, по данным американских СМИ, он это сделает 14 ноября. 4 ноября он намекал на это на митинге в Айове.

Когда мы узнаем результаты и будут ли их оспаривать?

Если опять вспомнить 2020 год, тогда победитель президентских выборов определился лишь через четыре дня после выборов. На нынешних выборах не придется обрабатывать такое же количество бюллетеней, но разрыв между кандидатами во многих случаях может быть минимальным, так что подсчеты и пересчеты могут продолжаться довольно долго. Если в Джорджии дело дойдет до второго тура - что не исключено, поскольку в выборах участвует еще и третий кандидат от Либертарианской партии, - то он состоится 6 декабря, и только после него станет ясно, какая партия будет контролировать Сенат.

Многие американцы голосуют досрочно и по почте. По данным агрегатора United States Elections Project, к 4 ноября такими способами проголосовали уже 35 миллионов избирателей, что больше, чем на промежуточных выборах 2018 года. В Джорджии по состоянию на 3 ноября проголосовали 2,2 миллиона человек (большинство лично, а не по почте) - а всего там зарегистрировано чуть больше 7 миллионов.

В Джорджии более 2 миллионов избирателей проголосовали досрочно Фото: Reuters