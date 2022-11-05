Селена Гомес рассказала о желании убить себя

Селена Гомес дала интервью Rolling Stone. В нем она впервые рассказала журналистам, что в периоды обострения ее часто посещали мысли о самоубийстве. Ей также пришлось четыре раза лежать в лечебных центрах.

Артистка рассказала, как переживала выход из маниакальной фазы: наступали дни, когда ей безумно хотелось купить всем своим близким и знакомым по машине, после чего она впадала в депрессию и уже не могла из нее выбраться.

Селена Гомес не стала скрывать, что вряд ли сможет сама выносить ребенка из-за препаратов, которые она принимает для контроля своего биполярного расстройства. При этом певица отметила, что "убеждена, что как бы то ни было, она должна иметь детей".

Косвенно певица коснулась и темы своих отношений с Хейли Бибер, женой своего бывшего бойфренда Джастина Бибера.

Напомним, кроме диагностированного биполярного расстройства, у знаменитости была обнаружена волчанка, а в 2017 году Селена перенесла пересадку почки.