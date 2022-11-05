Рижанину нужно 50 тысяч евро на спасение жизни - необходима пересадка печени

Осенью Дубяга полетел на Бали. 30 октября он был госпитализирован с лихорадкой и затрудненным дыханием. Состояние становилось только хуже, некоторые органы - почки, печень, легкие - стали отказывать.

Сейчас Александр находится в коме, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Возможно, понадобится пересадка печени. Для лечения Александра перевезут в Сингапур, где ему нужно провести две недели.

"Александру Дубяге из Риги 34 года. Он веселый, добросердечный, отзывчивый друг, заботливый сын и талантливый столяр, специализирующийся на внутреннем дизайне интерьеров кораблей", — говорится на Ziedot.lv.

Друзья и семья, конечно, собрали часть средств. Но для дальнейшего лечения не хватает 50 тысяч евро. Помочь Александру Дубяге можно здесь.